Силы ООС уничтожили двух оккупантов, среди наших есть раненые

За сутки враг 24 раза открывал огонь по ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе 4 раза – из запрещенного вооружения. Двое военных ранены.

Российские оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП, сообщает пресс-центр ООС.

Также враг применял минометы калибра 82 и 120 мм.

В частности, боевики обстреляли Новотошковское, Крымское, Зайцево, Железное, Авдеевку, Новомихайловку, Пески, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино.

Минометы 120-го калибра оккупанты применили вблизи Железного и Гнутово, а из минометов калибра 82 мм обстреляли Авдеевку и Чермалык.

В течение ночи оккупанты 4 раза открывали огонь в районе Павлополя, Лебединского и Водяного.

По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, еще один ранен.

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Напомним, что силы ООС оттеснили боевиков на Донбассе и взяли под контроль более десяти квадратных километров “серой зоны”.

Фото: Міноборони