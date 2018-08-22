В “ДНР” охотятся на “украинское подполье”: задержаны более 100 человек

В поисках якобы украинских диверсантов боевики “ДНР” задержали более 100 человек.

Об этом сообщил в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

– В ряде районов Донецка, Горловки и Макеевки сотрудники “МГБ ДНР” совместно с “военной комендатурой” и “МВД ДНР” провели масштабную операцию по поиску “украинских ДРГ” и “украинского подполья”. В ходе фильтрационных мероприятий задержано более 100 человек для “проверки и выяснения личности”, – написал он.

По словам Тымчука, подобные мероприятия проводились боевиками в районах, непосредственно примыкающих к линии фронта и вблизи “военных объектов”.

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Напомним, что силы ООС оттеснили боевиков на Донбассе и взяли под контроль более десяти квадратных километров “серой зоны”.