PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В "ДНР" охотятся на "украинское подполье": задержаны более 100 человек/

В “ДНР” охотятся на “украинское подполье”: задержаны более 100 человек

В поисках якобы украинских диверсантов боевики “ДНР” задержали более 100 человек.

Бойовики на Донбасі

Об этом сообщил в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

– В ряде районов Донецка, Горловки и Макеевки сотрудники “МГБ ДНР” совместно с “военной комендатурой” и “МВД ДНР” провели масштабную операцию по поиску “украинских ДРГ” и “украинского подполья”. В ходе фильтрационных мероприятий задержано более 100 человек для “проверки и выяснения личности”, – написал он.

По словам Тымчука, подобные мероприятия проводились боевиками в районах, непосредственно примыкающих к линии фронта и вблизи “военных объектов”.

Читайте: Оккупанты готовят “мобилизацию” на Донбассе – разведка

Напомним, что силы ООС оттеснили боевиков на Донбассе и взяли под контроль более десяти квадратных километров “серой зоны”.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Силы ООС уничтожили двух оккупантов, среди наших есть раненые
Война на Донбассе: 23 обстрела, двое бойцов ВСУ ранены
Подача газу в Авдіївку
Спустя год. В Авдеевку вернули газ
Танк
Оккупанты готовят “мобилизацию” на Донбассе – разведка
Прорыв на Донбассе: силы ООС взяли Торецк в кольцо безопасности
Боевики ведут огонь по военным из БМП и крупнокалиберных пулеметов
Ситуация на Донбассе: под обстрел попали Лебединское и Луганское
ООН призвала усилить гуманитарную помощь жителям Донбасса
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка