Ураган в действии: ВСУ уничтожили цели “врага” в море

ВСУ провели тактические учения с применением РСЗО Ураган.
21 и 22 августа ракетные артиллерийские подразделения Военно-морского флота ВСУ провели тактические учения с практическим применением реактивных систем залпового огня Ураган.
Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.
Согласно сообщению, в ходе стрельб военные отрабатывали действия во время выполнения задач по огневому поражению с берегового участка морских целей противника.
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Отмечается, что командиры реактивных подразделений повысили свои практические навыки в организации и обеспечении боевых действий, а также взаимодействие с другими подразделениями и Государственной пограничной службой.
Напомним, ранее ВСУ успешно испытали Ураганы во время учений подразделений реактивной артиллерии.
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