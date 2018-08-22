PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Ураган в действии: ВСУ уничтожили цели "врага" в море/

Ураган в действии: ВСУ уничтожили цели “врага” в море

ВСУ провели тактические учения с применением РСЗО Ураган.

21 и 22 августа ракетные артиллерийские подразделения Военно-морского флота ВСУ провели тактические учения с практическим применением реактивных систем залпового огня Ураган.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

Согласно сообщению, в ходе стрельб военные отрабатывали действия во время выполнения задач по огневому поражению с берегового участка морских целей противника.

image image image
Ураган в действии: ВСУ уничтожили цели “врага” в море / 3 фотографии

Читайте: Готовность номер один: 160 тыс. бойцов могут вернуться на Донбасс

Отмечается, что командиры реактивных подразделений повысили свои практические навыки в организации и обеспечении боевых действий, а также взаимодействие с другими подразделениями и Государственной пограничной службой.

Напомним, ранее ВСУ успешно испытали Ураганы во время учений подразделений реактивной артиллерии.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Готовность номер один: 160 тыс. бойцов могут вернуться на Донбасс
Украина начинает серийное производство 152-мм снарядов для Гиацинта
Украина получила от США военной техники на $50 миллионов
На боеспособность ВСУ необходимо 112 млрд грн, дают только 82 – Муженко
В ДТП погиб военный, который ехал на собственную свадьбу
Ураганы готовы к бою: силы ООС провели испытания на Донбассе
Оружие независимости: что покажут на параде в Киеве (ТЕСТ)
Уничтожает бронетехнику в 5 км – Украина испытывает новый танк
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка