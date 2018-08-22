Ураган в действии: ВСУ уничтожили цели “врага” в море

ВСУ провели тактические учения с применением РСЗО Ураган.

21 и 22 августа ракетные артиллерийские подразделения Военно-морского флота ВСУ провели тактические учения с практическим применением реактивных систем залпового огня Ураган.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

Согласно сообщению, в ходе стрельб военные отрабатывали действия во время выполнения задач по огневому поражению с берегового участка морских целей противника.





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Отмечается, что командиры реактивных подразделений повысили свои практические навыки в организации и обеспечении боевых действий, а также взаимодействие с другими подразделениями и Государственной пограничной службой.

Напомним, ранее ВСУ успешно испытали Ураганы во время учений подразделений реактивной артиллерии.