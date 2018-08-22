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В Украине пересмотрят тарифы на электроэнергию для населения

НКРЭКУ готовится пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения.

Лінії електропередач

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг готовится пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения из-за перехода на рыночную модель в отрасли, сообщает AIF.ua.

Сейчас точно неизвестно, ожидает население повышение, или снижение цен на электроэнергию.

– Потребитель получит новые платежки, с другими ценами, с новыми неизвестными ему названиями компаний. Информацию о каких-то изменениях, я нашла только у трех энергокомпаний на сайтах. Процесс, к сожалению, не стал прозрачным для потребителя, чтоб он понял, что ухудшения его положения не произойдет, – сказала секретарь конкурсной комиссии по отбору членов НКРЭКУ Светлана Голикова.

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К слову, Кабинет министров отменил субсидии на газ для потребителей без счетчиков.

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