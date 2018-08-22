В Украине запретили переселенцам участвовать в местных выборах

Верховный суд принял решение, что право на участие в местных выборах имеют лишь те граждане Украины, которые постоянно проживают на соответствующей территории и имеют регистрацию постоянного жительства на территории соответствующего населенного пункта.

Это решение принял Верховный Суд, после рассмотрения в кассационном порядке административное дело по иску Отделения ведения Государственного реестра избирателей о возобновлении избирательных прав.

– Истец просила признать незаконным решение ответчика об отказе в удовлетворении заявления об изменении избирательного адреса в Государственном реестре избирателей, обязать ответчика внести такие данные согласно сведениям о местонахождении истца, указанные в справке о регистрации истца как внутренне перемещенного лица, – говорится в сообщении.

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Истец просила включить ее в список избирателей на местных выборах и получила отказ. Он был обоснован тем, что истец не предоставила для ознакомления документы, которые подтверждают ее принадлежность к данной территории.

– Апелляционный суд, отменив решение суда первой инстанции, принял постановление об отказе в удовлетворении исковых требований, – отмечается в сообщении.

Верховный Суд согласился с решением апелляционного суда по тем основаниям, что право голоса на выборах депутатов городского совета, выборах городского головы имеют граждане Украины, которые имеют право голоса в соответствии со ст. 70 Конституции Украины, относятся к соответствующей территориальной общины и проживают в пределах соответствующего избирательного округа.

Вместе с тем, зарегистрированное место проживания не должно быть временным.

Напомним, в январе Кабмин увеличил размер помощи переселенцам.

Фото: РБК-Украина.