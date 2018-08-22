PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Украине запретили переселенцам участвовать в местных выборах/

В Украине запретили переселенцам участвовать в местных выборах

Верховный суд принял решение, что право на участие в местных выборах имеют лишь те граждане Украины, которые постоянно проживают на соответствующей территории и имеют регистрацию постоянного жительства на территории соответствующего населенного пункта.

Это решение принял Верховный Суд, после рассмотрения в кассационном порядке административное дело по иску Отделения ведения Государственного реестра избирателей о возобновлении избирательных прав.

– Истец просила признать незаконным решение ответчика об отказе в удовлетворении заявления об изменении избирательного адреса в Государственном реестре избирателей, обязать ответчика внести такие данные согласно сведениям о местонахождении истца, указанные в справке о регистрации истца как внутренне перемещенного лица, – говорится в сообщении.

Читайте: Как в Украине “раздают” квартиры переселенцам и почему в Грузии не так

Истец просила включить ее в список избирателей на местных выборах и получила отказ. Он был обоснован тем, что истец не предоставила для ознакомления документы, которые подтверждают ее принадлежность к данной территории.

– Апелляционный суд, отменив решение суда первой инстанции, принял постановление об отказе в удовлетворении исковых требований, – отмечается в сообщении.

Верховный Суд согласился с решением апелляционного суда по тем основаниям, что право голоса на выборах депутатов городского совета, выборах городского головы имеют граждане Украины, которые имеют право голоса в соответствии со ст. 70 Конституции Украины, относятся к соответствующей территориальной общины и проживают в пределах соответствующего избирательного округа.

Вместе с тем, зарегистрированное место проживания не должно быть временным.

Напомним, в январе Кабмин увеличил размер помощи переселенцам.

Фото: РБК-Украина.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

От $240 до 370 млн. Сколько стоит стать президентом
По уши в кредитах, с мизерными зарплатами – реалии жизни переселенцев
Как в Украине “раздают” квартиры переселенцам и почему в Грузии не так
До $5 млн: сколько стоит место в Верховной Раде
Соцопрос: Во втором туре президентских выборов могут оказаться сюрпризы
Реджеп Ердоган: курс на Росію і торгівля з Україною
Второго тура не будет: результаты выборов в Турции
Выборы в Турции: выбирают президента и парламент
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка