В Украине запустили Государственный реестр субсидиантов

В Украине заработал Государственный реестр субсидиантов, который создавался около 6 месяцев.

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в Украине начал работу Государственный реестр субсидиантов, сообщает Интерфакс-Украина.

– Данный реестр создавался на протяжении полугода и тестировался несколько месяцев, – сказал Рева.

По его словам, реестр доступен с 1 июля для всех граждан Украины. В нем отображается информация, принимая во внимание закон о защите персональных данных.

Читайте: Как получить субсидию после увольнения или смены работы

Министр добавил, что реестр должен упростить множество процедур, связанных с системой субсидий.

К слову, в случае повышения цены на газ для населения граждане Украины смогут рассчитывать на помощь в виде субсидий.