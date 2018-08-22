Выдающиеся украинцы современности: звезды программирования, медицины и футбола

Накануне Дня независимости мы продолжаем цикл материалов, посвященных самым ярким страницам и персонам Украины. Сегодня в подборке Фактов ICTV украинцы, которые стали яркими участниками жизни нашей страны.

Нынешний рейтинг к 27 годовщине независимости Украины посвящается выдающимся деятелям различных отраслей. В нем – 7 украинцев, которыми нация гордится.

А еще не обойдется без ложки дегтя. Мы подготовили информацию о 2 урожденцах Украины, которые, если не страну, то себя уж точно опозорили.

7 выдающихся украинцев независимой Украины

Наука, искусство и спорт. Наши соотечественники стали успешными во всех сферах жизни. Поэтому далее – лишь небольшая часть тех, кем Украина может гордиться.

Лина Костенко

Мужество, верность принципам и мастерское слово характеризует талантливую поэтессу. Творчество Лины Костенко изучают в школах. Ее стихи стали современной классикой. В советские времена она не публиковалась, ведь поддерживала диссидентов.

Со временем Костенко не потеряла своего характера. Во времена независимости она отказалась от звания Героя Украины. Творчество поэтессы включает сборки, известную поэму Маруся Чурай и романы Берестечко и Записки украинского самасшедшего.

Талант Лины Костенко признан не только на родине, где ее творческие вечера собирают невиданные для литературных деятелей аншлаги. Джорджтаунский университет США наградил поэтессу премией за сборник Сад нетающих скульптур.

Богдан Ступка

На счету гениального актера более 100 ролей в кино и около 50 – в театре. За свою непревзойденную игру Ступка был удостоен многочисленных советских, а позже украинских и международных наград.

В частности, в 2008 году он получил награду Римского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме Сердце на ладони.

Богдан Ступка 17 лет отдал сцене Львовского драматического театра имени Заньковецкой. Еще вдвое дольше проработал в Киевском драматическом театре имени Франко, где и завершил карьеру художественным руководителем. Самые известные роли актера исторические: Богдан Хмельницкий, Тарас Бульба и Тарас Шевченко.

Николай Амосов

Всемирно известный врач Николай Амосов создал фундамент отечественной сердечно-сосудистой хирургии. Виртуозный хирург начал работать еще во время Второй мировой войны. Тогда он провел более 4 тысяч операций.

Амосову принадлежит сразу несколько серьезных достижений в хирургии. Он сделал первое в СССР протезирование митрального клапана сердца и провел первые в Украине операции при пороках сердца.

В копилке врача и мировое первенство в разработке антитромботических протезов сердечных клапанов. Позже подобные операции спасли десятки тысяч жизней.

Работы Амосова в области кардиохирургии, биокибернетики, лечении туберкулеза признаны и используются на Западе, в США и Японии.

Валерий Лобановский

Один из лучших футболистов, которых знала Украина. В составе киевского Динамо Лобановский дважды выигрывал Кубок обладателей кубков (1975, 1986) и Суперкубок УЕФА (1975). А будучи главным игроком сборной СССР, в 80-х футболист привел команду к званию вице-чемпиона Европы.

Благодаря таланту Валерия Лобановского, Динамо независимой Украины смогло прорваться в полуфинал Лиги чемпионов, обойдя Барселону. То достижение 90-х годов ни одна отечественная команда не смогла повторить.

Как тренер, Лобановский создал собственную систему тактики игры, которую оценил весь мир. В 2013 году издание World Soccer включил Лобановского в десятку лучших тренеров в истории футбола.

Макс Левчин

Выходец из киевской семьи, эмигрировавшей в США в 1991 году, Левчин стал одним из успешных ІТ-разработчиков Силиконовой долины. В середине 2000-х Максимилиан создал революционную систему электронных переводов PayPal, которая отличается безопасностью финансовых операций.

Впоследствии разработчик продал свое творение и продолжил путь в программировании. После покупки компанией Google одного из созданных им приложений, Левчин стал вице-президентом по разработке всемирно известного поисковика.

В свое время успехи Левчина в ІТ-отрасли преподнесли его на 25 место в списке самых успешных бизнесменов моложе 40 лет по версии Fortune.

Леонид Каденюк

Первый космонавт Украины. Простой мальчик из Черновицкой области с детства мечтал покорить космос. Уже во взрослой жизни он продолжил идти к своей мечте. Сначала прошел подготовку, попав в отряд советских космонавтов.

Позже он получил квалификацию летчика-испытателя и космонавта-испытателя. Значительная часть карьеры Каденюка прошла в небе, правда на борту самолетов. В общем, украинец налетал 2400 часов.

Уже в независимой Украине весь этот опыт пригодился Леониду Каденюку, когда он решил принять участие в отборе команды для шаттла Колумбия. Успешное прохождение конкурса сделало его первым и пока единственным космонавтом независимой Украины.

Борис Патон

Сын основателя отечественной школы сварки, кажется, просто не мог не пойти по стопам отца. Патон является бессменным руководителем украинской Академии наук и Института электросварки.

Ученый принял участие в создании ряда технологий, без которых нельзя представить современное производство и машиностроение. Среди них – автоматическая сварка под флюсом и электрошлаковая сварка.

Благодаря разработкам Патона стало возможным применение сварки в открытом космосе и сварки живых тканей, которое было признано на мировом уровне, как беспрецедентно эффективный способ в хирургии.

Украинцы, за которых стыдно

К сожалению, многогранная нация имеет и антигероев. Становление страны – это сложное время, когда проявляются не только таланты, а и не самые лучшие качества.

Андрей Артеменко

Бывший народный депутат, предложил своеобразное решение проблемы аннексии Крыма. В то время, как официальная Украина пытается применить все каналы для напоминания о том, что полуостров незаконно оккупировала Россия, Артеменко предложил сдать территорию в аренду агрессору на 50 или 100 лет.

Это предложение политик передал в виде плана заключения мира между Украиной и Россией личном адвокату Дональда Трампа. Тот, в свою очередь, отправил документ советнику президента США по нацбезопасности.

В результате, Гепрокуратура инициировала процедуру лишения Артеменко украинского гражданства. В 2017 году Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

Кирилл Вышинский

Руководитель украинского центра РИА Новости, принадлежащего российскому РИА Новости, Вышинский стал известен широкой публике весной этого года, когда в его офисе и квартире сотрудники СБУ нашли российский паспорт на его имя и государственные награды от РФ.

Позже стало известно, что после аннексии Крыма медийщик вместе с другими журналистами создавал материалы, оправдывающие захват полуострова Россией. Затем свое внимание Вышинский сосредоточил на информационной поддержке террористических организации “ЛНР” и “ДНР”.

Против Кирилла Вышинского правоохранители возбудили уголовное дело за государственную измену. В ответ тот заявил, что отказывается от украинского гражданства и попросил защиты у Владимира Путина.

Как видим, Украина – богатая талантами земля и имеет при этом темные страницы в своей недолгой истории независимой жизни. Однако, их наличие – не повод стыдиться, а лишь фон, на котором еще ярче сверкают самородки-таланты.

Фото: УНИАН, twitter

Яна Семенюк