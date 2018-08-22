Как киевляне мухлюют с оплатой проезда

После того, как билет на проезд в общественном транспорте в Киеве подорожал до 8 гривен, некоторые пассажиры даже придумали схемы использования одного билета несколькими людьми, чтобы было дешевле.

Пассажиры жалуются на низкое качество предоставления транспортных услуг. Все хотят улучшения, но никто не хочет платить. Мухлюют и пассажиры, и перевозчики.

Кондукторы могли продать уже закомпостированный, использованный билет, который оставляют другие пассажиры. Водители иногда после 11 вечера не выдавали бумажные билеты. А пассажиры покупают и перепродают билеты.

– При входе в автобус другой пассажир, уже закомпостировал билет, предложил мне приобрести его за 4 гривны. При том, что новый стоит 8 гривен. Выгода очевидна, – рассказывает киевлянин Антон Сененко.

Вместе с предприимчивыми пассажирами можно найти и нечистого на руку контролера-кассира, который не дает разовые билеты или продает уже закомпостированный.

– Конечно, мы проводим рейды. Контроллеры общественного транспорта также своей задачей имеют не только проверку бесплатного проезда, но и финансовую дисциплину водителя, который также может продавать билеты и работу контролера-кассира, – рассказывает начальник Службы организации сбора и учета выручки КП Киевпастранс Александр Вавринчук.

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Помогают рейды Киевпастранса бороться с нарушителями, дивыться в сюжете Утра в Большом Городе:

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Напомним, вслед за Киевом в Днепре проезд в транспорте подорожает вдвое.