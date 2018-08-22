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ЕСПЧ признала незаконным мораторий на землю

22 августа вступает в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека.

Об этом говорится в сообщении компании EasyBusiness, передает Европейская правда.

Решение принято в рамках так называемого дела Зеленчук и Цицюра против Украины. Суд постановил, что государство не обеспечило справедливый баланс между общими интересами общества и имущественными правами заявителей.

– Уже сегодня украинские землевладельцы, которые хотят защитить свои имущественные права (ограниченные вследствие моратория), смогут ссылаться в своих исках решения ЕСПЧ, – говорится в сообщении.

В соответствии с Законом Украины О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека, решения ЕСПЧ становятся источником права в Украине, с момента, как пройдет трехмесячный срок с даты вынесения решения.

– В случае продления моратория ЕСПЧ будет присуждать компенсацию имущественных потерь для истцов, – говорится в сообщении.

По мнению компании, мораторий не только нарушает конституционные права семи миллионов украинских землевладельцев, лишая их права распоряжаться своей законной собственностью, но и приводит к значительным негативным последствиям для экономики.

Соответственно, была создана платформу, на которой каждый может защитить свои имущественные права, подав иск в ЕСПЧ.

Читайте: Несмотря на мораторий! Где, как и почему в Украине нелегально скупают землю

К слову, Факты ICTV писали, почему стоит снять мораторий на продажу земли и сколько будут стоить наши черноземы через 10 лет.

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