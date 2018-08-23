33-градусная жара и похолодание: прогноз погоды на выходные (КАРТА)

В выходные, 25 и 26 августа, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Лишь на западе возможны дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 25 августа, дожди ожидаются лишь на западе страны.

В этих областях дневная температура будет колебаться от +24 до +29, на Закарпатье +30.

На севере, в центре и на востоке – не выше +29.

Настоящая жара ожидается на юге – до +33.

В Киеве без осадков, ночью 13-15, а днем ​​27-29 выше нуля.

В воскресенье, 26 августа, жара усилится, лишь на западе ожидаются осадки, а также снижение температуры местами до +23.

В южных областях неизменные +33, на востоке и в центре – на градус ниже.

На севере прогнозируют до +31.

В столице сухо, ночью 16-18, днем ​​29-31 градус тепла.

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