PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / 33-градусная жара и похолодание: прогноз погоды на выходные (КАРТА)/

33-градусная жара и похолодание: прогноз погоды на выходные (КАРТА)

В выходные, 25 и 26 августа, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Лишь на западе возможны дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 25 августа, дожди ожидаются лишь на западе страны.

В этих областях дневная температура будет колебаться от +24 до +29, на Закарпатье +30.

На севере, в центре и на востоке – не выше +29.

Настоящая жара ожидается на юге – до +33.

В Киеве без осадков, ночью 13-15, а днем ​​27-29 выше нуля.

В воскресенье, 26 августа, жара усилится, лишь на западе ожидаются осадки, а также снижение температуры местами до +23.

В южных областях неизменные +33, на востоке и в центре – на градус ниже.

На севере прогнозируют до +31.

В столице сухо, ночью 16-18, днем ​​29-31 градус тепла.

Читайте: Жара или грозы – погода на неделю в Украине

Ранее мы писали, какой будет погода на День независимости Украины.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка