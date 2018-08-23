Боевики открыли огонь по бойцам ВСУ – 4 погибших, 7 раненых

Вблизи Крымского Луганской области в результате боя погибли четверо украинских военных, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Боевики с полуночи 23 августа до 13.00 12 раз прицельно обстреливали позиции украинских военных.

С 05.25 утра боевики в течение более двух часов обстреливали бойцов вблизи Крымского Луганской области. В это же время под огонь попали позиции украинских военных у Новотошковское.

Около 06.00 утра боевики, обстреливая из артиллерии и минометов, подошли к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе Крымского. Боевики попытались захватить наблюдательные посты украинских бойцов вдоль Бахмутской трассы.

– Командованием бригады для отпора нападения применены резервы и нанесено огневое поражение, в результате чего атака противника была отбита. Потери противника уточняются, – заявили в Минобороны.

По словам президента Украины, в ходе отражения атаки “8 боевиков были уничтожены, более 11 – ранены”. ВСУ же “полностью восстановили линию столкновения”.

– Из доклада генерала Наева, командующего Объединенными силами, который только что был озвучен: ситуация, стабильность восстановлены, украинская земля защищена, и народ Украины может твердо положиться на Вооруженные силы Украины, – сказал Порошенко.

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К слову, Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году ошибся, заявив быстром завершении антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.