Британские дипломаты станцевали ко Дню независимости Украины

Посольство Великобритании в Украине подготовило специальное видеопоздравление, в котором дипломаты исполнили украинский танец под сопилку на центральных улицах столицы.

Видеопоздравление Посольство обнародовало на Facebook.

– Посольство Великобритании и посол Джудит Гоф поздравляют украинцев с Днем Независимости и желают мирного и стабильного будущего года, – говорится в поздравлении.

Как сообщили в диппредставительстве, год назад британские дипломаты, как и тысячи украинцев, были поражены танцем британского военного, который он исполнил под волынку после Парада на Крещатике. Поэтому в этом году сотрудники дипмиссии решили станцевать – украинский танец.

В посольстве отметили, что некоторые дипломаты занимались танцами с детства, для других это стало личным вызовом, однако все тщательно готовились, репетировали и танцевали под мелодию флейты из песни молодой украинской певицы Alina Pash – Bitanga.

Сотрудники дипмиссии поблагодарили хореографов Варвару Дорошенко и Кирилла Мотинова за постановку танца и Елену Дидык – за костюмы.

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К слову, лидеры стран мира начали присылать в адрес президента Украины Петра Порошенко поздравительные письма по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.