День независимости 2018: когда приходить на парад и что лучше не брать

В этом году военный парад ко Дню независимости станет одним из самых больших событий праздника.

Факты ICTV расскажут вам, когда стоит приходить на парад ко Дню независимости и что стоит брать с собой, чтобы не возникло проблем.

Входы в метро на станции Майдан независимости перекроют, потому выходить придется на станции Площадь Льва Толстого или Театральная и добираться оттуда к месту проведения парада пешком.

Можно добраться до центра столицы и на другом общественном транспорте, но стоить помнить, что многие улицы города будут перекрыты, а потому и маршрут стоит выбирать с умом. Начало парада запланировано на 10.00, но для того, чтобы занять удобное место и ничего не пропустить, лучше прийти за час до его начала.

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Чтобы у вас не возникло проблем с полицией, лучше взять с собой документы, которые подтверждают вашу личность.

Не стоит являться на парад в нетрезвом виде или брать с собой алкоголь. Также не стоит нести с собой оружие и даже стеклянные бутылки, поскольку вас могут попросту не пустить на мероприятие.

Детей до 14 лет лучше вообще не брать в места массового скопления людей, поскольку они могут легко потеряться в толпе.

На парад не стоит брать с собой большое количество денег или дорогие вещи, ведь на массовых мероприятиях часто орудуют воры. Кроме того, не стоит приносить запрещенную символику и символику сексуальных меньшинств, чтобы не спровоцировать драку.

К слову, погода на День независимости обещает быть солнечной и жаркой по всей территории Украины, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.