PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / День независимости 2018: когда приходить на парад и что лучше не брать/

День независимости 2018: когда приходить на парад и что лучше не брать

В этом году военный парад ко Дню независимости станет одним из самых больших событий праздника.

ЗСУ парад на День незалежності

Факты ICTV расскажут вам, когда стоит приходить на парад ко Дню независимости и что стоит брать с собой, чтобы не возникло проблем.

Входы в метро на станции Майдан независимости перекроют, потому выходить придется на станции Площадь Льва Толстого или Театральная и добираться оттуда к месту проведения парада пешком.

Можно добраться до центра столицы и на другом общественном транспорте, но стоить помнить, что многие улицы города будут перекрыты, а потому и маршрут стоит выбирать с умом. Начало парада запланировано на 10.00, но для того, чтобы занять удобное место и ничего не пропустить, лучше прийти за час до его начала.

Читайте: Ко Дню независимости: британские дипломаты станцевали украинский танец

Чтобы у вас не возникло проблем с полицией, лучше взять с собой документы, которые подтверждают вашу личность.

Не стоит являться на парад в нетрезвом виде или брать с собой алкоголь. Также не стоит нести с собой оружие и даже стеклянные бутылки, поскольку вас могут попросту не пустить на мероприятие.

Детей до 14 лет лучше вообще не брать в места массового скопления людей, поскольку они могут легко потеряться в толпе.

На парад не стоит брать с собой большое количество денег или дорогие вещи, ведь на массовых мероприятиях часто орудуют воры. Кроме того, не стоит приносить запрещенную символику и символику сексуальных меньшинств, чтобы не спровоцировать драку.

К слову, погода на День независимости обещает быть солнечной и жаркой по всей территории Украины, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Военный парад, забег в вышиванках и фестивали: куда пойти на День независимости
Ко Дню независимости: британские дипломаты станцевали украинский танец
Какой будет погода на День независимости Украины
Надень вышиванку! Олег Винник выпустил новый трек ко Дню независимости
Куда пойти в Киеве на День независимости: афиша мероприятий
День независимости Украины 2018 (ОНЛАЙН)
Кучма: Остановить войну может только тот, кто ее начал
Парад на День независимости: в Минобороны рассказали о финансировании
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка