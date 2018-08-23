День независимости 2018: в Донецке расклеили поздравления

В оккупированном Донецке развесили листовки с приветствием ко Дню независимости Украины.
Об этом сообщает Радио.Свобода.
Местные жители распространяют фото, подтверждающие наличие сине-желтых постеров в районах города.
Открытки заметили возле здания Калининского районного исполкома, на бульваре Шевченко, возле торгового центра Амстор.
Проукраинская символика также появилась в таких оккупированных городах как Шахтерск, Енакиево и возле населенного пункта Ждановка.
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К слову, сотрудники посольства Великобритании ко Дню независимости Украины записали видео, на котором они выполняют украинский народный танец и приветствуют украинцев с праздником.
Фото: Mariana Pietsukh
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