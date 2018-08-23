День независимости Украины 2018 (ОНЛАЙН)

День независимости Украины в 2018 году традиционно отмечают 24 августа. В этот день нашему государству исполняется 27 лет.

Празднование Дня независимости Украины 2018 и парад в Киеве Факты ICTV покажут в онлайн-трансляции в видео и текстовом формате.

В 1991 году Верховный Совет Украинской Социалистической Республики принял Акт провозглашения независимости Украины.

С тех пор, по случаю праздника, на центральной улице Киева проходит традиционный военный парад.

В 2018 году украинцам на параде, который начнется в 10.00 на Крещатике, покажут новую и модернизированную технику. Также участие в военном параде ко Дню Независимости примут 18 подразделений из других стран.

С обращением к нации выступит президент Украины Петр Порошенко. К слову, глава государства поздравил украинцев с Днем государственного флага.

Отметим, что в связи с праздником украинцы будут отдыхать три выходных подряд – с 24 по 26 августа.

Будете смотреть парад на День независимости? Нет, не буду 36%, 555 голосов 555 голосов 36% 36%

Да, по телевизору 26%, 401 голос 401 голос 26% 26%

Конечно, пойду на Крещатик 22%, 336 голосов 336 голосов 22% 22%

Он вообще не нужен 17%, 269 голосов 269 голосов 17% 17% Всего голосов: 1561 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

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К слову, в Киеве 24 августа во время проведения торжественных и праздничных мероприятий движение транспорта будет ограничено.