Ко Дню независимости: британские дипломаты станцевали украинский танец

Сотрудники посольства Великобритании ко Дню независимости Украины записали видео, на котором они исполняют украинский народный танец и поздравляют украинцев с праздником.
Видео опубликовано на Facebook странице посольства.
– Некоторые дипломаты занимались танцами с детства, для других это стало личным вызовом, однако все тщательно готовились, репетировали и танцевали под мелодию флейты из песни молодой украинской певицы Alina Pash – Bitanga, – говорят в посольстве.
В комментарии к видеозаписи отмечается, что посольство Великобритании и посол Джудит Гоф приветствуют украинцев с Днем независимости и желают мирного и стабильного будущего года.
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Британські дипломати станцювали український танок до Дня Незалежності України Посольство Великої Британії підготувало спеціальне танцювальне відео-привітання. Рік тому британські дипломати, як і тисячі українців, були вражені танком британського віськового, який він виконав під волинку після Параду на Хрещатику. Тож цього року співробітники дипмісії вирішили також станцювати – український танок."Деякі дипломати займалися танцями з дитинства, для інших це стало особистим викликом, проте усі старанно готувалися, репетирували та танцювали під мелодію сопілки з пісні молодої української співачки Alina Pash – Bitanga", – зазначили у посольстві.Посольство Великої Британії та посол Джудіт Гоф вітають українців з Днем Незалежності та бажають мирного та стабільного наступного року. Дякуємо хореографам Варварі Дорошенко та Кирилу Мотінову за постановку танка та Olenka Didyk за костюми.#ДеньНезалежності
Опубліковано British Embassy, Kyiv Четвер, 23 серпня 2018 р.
Напомним, лидеры стран мира начали присылать в адрес президента Украины Петра Порошенко поздравительные письма по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.