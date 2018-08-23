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Кучма: Остановить войну может только тот, кто ее начал

Леонид Кучма охарактеризовал главные достижения Украины за годы независимости и рассказал, от чего зависит завершение войны на Донбассе.

Второй президент Украины Леонид Кучма видит главными достижениями Украины устойчивость государства, осознание украинцами себя нацией и поддержку цивилизованного мира, пишет Радио Свобода.

– Во-первых, государство выстояло. Даже в сверхсложных условиях внешней агрессии Украина не сдалась. Продолжается борьба за восстановление территориальной целостности, не рухнули экономика, создана новая армия.

Во-вторых, родилась нация, которая осознала себя. Сформировалось гражданское общество, которое во многом опережает власть и элиту.

В-третьих, Украина сохраняет поддержку цивилизованного мира. Вопреки некоторым прогнозам, “усталость от Украины” не наступила. Мы остаемся важным элементом сохранения существующего мироустройства.

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Говоря о факторах, которые сейчас больше всего тормозят развитие Украины, Кучма вспомнил о войне, отсутствии реформ и коррупции.

– Во-первых, война. Она уносит жизни лучших, тех, кто в мирное время наверное был бы на самом острие изменений. Уже не говорю о таких необходимых ресурсах и средствах, которые страна вынуждена тратить на оборону.

Во-вторых, попытки все свалить на войну. Прикрываться войной, чтобы не проводить решительных реформ, оправдывать проблемы с прозрачностью действий власти, свободой слова, бизнеса и так далее.

В-третьих, попытки действовать так, будто войны нет. Позволять себе “разъедать” государство популизмом, внутренними ссорами, коррупцией. Врать избирателю. Разворовывать государство. Это всегда недопустимо. Но воровать у воюющего государства – это мародерство.

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Также второй президент Украины рассказал о пути завершения войны.

– Это зависит от того, чего мы хотим. Остановить войну можно одним движением, просто объявив о капитуляции. Надеюсь, желающих получить мир такой ценой у нас нет. По крайней мере даже если есть, то они не осмелятся вслух предлагать такое.

Попытаться остановить войну можно, перейдя в решительное военное наступление. Желающих сделать это на словах у нас много. Надеюсь, они понимают, что на самом деле мы воюем не с ОРДЛО, а с Россией. Поэтому результат таких кавалерийских атак будет предсказуемым и для нас неутешительным.

Остается одно – договариваться. Искать мир в компромиссах. Этим целям служит нормандский формат больше четырех лет. Стоит сравнить интенсивность боевых действий тогда и теперь.

А вообще вопрос не совсем корректный. Остановить войну может только тот, кто ее начал. То есть спрашивать надо не нас, а Москву.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что установление мира в Украине зависит от Кремля.

 

 

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