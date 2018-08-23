В День государственного флага в Запорожье установили рекорд, создав самый большой государственный флаг Украины с воздушных шариков.
Об этом сообщает областная полиция.
Его установили возле управления Нацполиции в Запорожской области волонтеры, участники боевых действий и работники полиции.
Длина флага из воздушных шариков – 14,7 м, ширина – 2,7 м, на его изготовление ушло более 2 тыс. шариков.
Самый большой флаг Украины из шариков / 2 фотографии
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К слову, в Киеве сегодня установили самый длинный государственный флаг Украины.
Фото: zp.npu.gov.ua
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