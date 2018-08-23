Орнамент, музыка и вкусная кухня: всемирно известные символы Украины

Сегодня отмечается День государственного флага Украины. Сине-желтое полотно и герб в виде трезубца знают во всем мире. Однако Украину узнают не только благодаря им. Факты ICTV собрали неформальные символы, ассоциирующиеся с нашей страной.

Накануне Дня независимости мы продолжаем спецпроект, посвященный 27 годовщине Украины. Поэтому в данной подборке расскажем о 2 символах, которые негативно ассоциируются с Родиной, и о 7 положительных, присущих исключительно Украине, явлениях.

7 символов, которыми мы гордимся

Украина – это не только красивые женщины, сильные боксеры и вкусное сало. Этот рейтинг иллюстрирует, что нашу страну знают благодаря другим вещам.

Вышиванка

Расшитая разноцветными нитками национальная одежда присуща не только украинцам. В соседних государствах традиционные наряды схожи с нашими. Однако именно особенности украинских вышиванок полюбились во всем мире.

В течение последнего десятилетия дизайнеры с мировым именем по очереди использовали мотивы вышиванок в своих коллекциях. Среди них Valentino, Gucci и Dior.

Интересно, что внешний вид вышиванок отличается в зависимости от региона Украины. Местоположение узора, присущие цвета и собственный почерк орнамента – все это отличает каждую отдельную территорию.

Щедрик

Всемирно известная обработка рождественской композиции – не только символ Украины, но и неотъемлемый атрибут зимних праздников. Композитор Николай Леонтович работал над произведением не один год. От первой до пятой редакции, которую мы все знаем, прошло целых 18 лет.

Мир о композиции впервые узнал в 1922 году после выступления в Нью-Йорке украинского хора, который действовал на территории Канады. Позже произведение перевели на английский язык под названием Carol of the Bells (Колядка колоколов), и он прочно закрепился в западной культуре.черноземТреть мировых запасов плодородных почв находится на территории Украины. В сочетании с мягким климатом это создает благоприятные условия для выращивания сельскохозяйственных культур. Чернозем считается плодородной видом почвы в мире.По подсчетам отечественных аграриев украинская земля при правильной обработки и благоприятных условиях может прокормить 600 000 000 человек. Однако в последние годы чернозем начал терять свои ценные свойства через гонку производителей по высоким забором урожаев. ГПочвы не дают отдохнуть но не обогащают необходимыми минералами, а средства обработки от вредителей только усложняют ситуацию. Чтобы не потерять естественное национальное богатство экологи призывают арендаторов земель заменить глубокую вспашку на современные методы, расширить оросительные системы и применять почвозащитные технологии.гопакМало какая нация может похвастаться таким зрелищным и сложным народным танцем. Гопак достался нам в наследство от запорожских казаков и трансформировался в танец с боевого искусства.Во времена Сечи, он служил своеобразной разминкой перед тренировкой, во время которой отрабатывались основные боевые элементы.Сейчас его выполняют как мужчины, так и женщины. Для танца характерны головокружительные прыжки, шпагаты в воздухе и быстрый темп. Гопак – это символическое выражение через танец силы и ловкости.памятники ШевченкоТарас Шевченко – исторический символ Украины. Его Кобзарь изучают в школах, а отдельные произведения приобрели мировую славу. Но в нашей подборке фигурируют именно памятники, возведенные в честь поэта. Ведь в мире нет ни одного деятеля культуры, которому бы возвели так же много памятников, как Шевченко.Большинство из них – 1256, расположены в Украине. В каждом областном центре, небольшом городе и в большинстве сел установлены памятники Кобзарю. Еще 128 монументов возвели в 35 странах мира.Чаще всего их устанавливают силами эмигрантов или в рамках культурных обменов.Кстати, первый памятник Тарасу Шевченко свели на своей родине. К 20-й годовщине со дня его смерти сооружение появилась в казахском городе Форт-Шевченко.Петриковская росписьОригинальный орнамент с растительными мотивами, изображения небывалых в реальности ярких цветов и птиц, возник в селе Петриковка Днепропетровской еще в ХVIII веке. Отсюда и название узоров, которые наносятся несколькими типами мазков.Местные жители утверждают, что в Петриковке никогда не было крепостного права, поэтому люди должны не только свободу, но и свободные мысли, которые и нашли свое воплощение в положительных рисунках.Живописным и ярким рисункам посвятили несколько музеев в Украине, а на родине росписи даже создали специальность по петриковской росписи в одном из колледжей. ЮНЕСКО отнесло орнамент в нематериального наследия человечества.БорщГостеприимная украинская нация большое внимание уделяет кухне. Борщ имеет десятки рецептов, из них наибольшей любовью пользуется красный. В его состав входит около 20 ингредиентов.Стоит отметить, что кроме Украинской, борщ считают своим национальным блюдом русские, поляки, белорусы, а также литовцы. И каждый народ имеет свои особенности приготовления борща.Однако, именно украинский борщ имеет много вариантов приготовления, которые отличаются в зависимости от территории. Любовь украинском до первого блюда свидетельствуют и многочисленные поговорки и даже поверья, связанные с борщом.Негативные символы УкраиныК сожалению, мир знает о нашей стране не только хорошее. Иногда при упоминании Украины возникают вовсе не приятные ассоциации.ЧернобыльКатастрофа, которая стала крупнейшей техногенной катастрофой в мире, навсегда останется в памяти не только украинский. Авария на атомной станции повлияла на жизнь миллионов жителей Европы и Советского Союза, пострадавших от радиоактивного облака.Но больше всего последствия пожара на ЧАЭС испытывают украинцы, которым пришлось ликвидировать аварию, и их семьи. Несмотря на масштабное влияние Чернобыля на окружающую среду, его название, к сожалению, еще не одно десятилетие будет ассоциироваться с Украиной.коррупцияЗлоупотребление властью давно стало проблемой украинского общества. Коррупция проникла во все сферы жизни страны – от медицины и образования до судебных споров и отношений власти и бизнеса.Проблему коррумпированности признают в Украине на высшем уровне, однако ее масштабы все равно не уменьшаются. Они настолько широки, что охватывают практически всех жителей страны.Печальная слава об Украине каждый год ставит нашу страну на последние строчки в рейтингах коррумпированности в соседстве с азиатскими странами. А иностранные компании не хотят работать на отечественном рынке именно из-за коррупционные риски.Украина имеет немало символов, через которые ее узнают в мире. Иногда ассоциации о ней могут вызвать стыд, иногда – гордость. Единственное неизменное – наша Родина известна в мире и не вызывает вопросов, где это, как это было еще 5-10 лет назад.<br /> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>

Мир о композиции впервые узнал в 1922 году после выступления в Нью-Йорке украинского хора, который действовал на территории Канады. Позже произведение перевели на английский язык под названием Carol of the Bells (Колядка колоколов), и он прочно закрепился в западной культуре.

Чернозем

Треть мировых запасов плодородных почв находится на территории Украины. В сочетании с мягким климатом это создает благоприятные условия для выращивания сельскохозяйственных культур. Чернозем считается самым плодородным видом почвы в мире.

По подсчетам отечественных аграриев, украинская земля при правильной обработке и благоприятных условиях может прокормить 600 миллионов человек. Однако в последние годы чернозем начал терять свои ценные свойства через гонку производителей за высокими урожаями.

Почве не дают отдохнуть и не обогащают необходимыми минералами, а средства обработки от вредителей только усложняют ситуацию. Чтобы не потерять естественное национальное богатство, экологи призывают арендаторов земель заменить глубокую вспашку современными методами, расширить оросительные системы и применять почвозащитные технологии.

Гопак

Мало какая нация может похвастаться таким зрелищным и сложным народным танцем. Гопак достался нам в наследство от запорожских казаков и трансформировался в танец из боевого искусства.

Во времена Запорожской Сечи, он служил своеобразной разминкой перед тренировкой, во время которой отрабатывались основные боевые элементы.

Сейчас его выполняют как мужчины, так и женщины. Для танца характерны головокружительные прыжки, шпагаты в воздухе и быстрый темп. Гопак – это символическое выражение через танец силы и ловкости.

Памятники Шевченко

Тарас Шевченко – исторический символ Украины. Его Кобзарь изучают в школах, а отдельные произведения приобрели мировую славу. Но в нашей подборке фигурируют именно памятники, возведенные в честь поэта. Ведь в мире нет ни одного деятеля культуры, которому бы посвятили так же много памятников, как Шевченко.

Большинство из них – 1256, расположены в Украине. В каждом областном центре, небольшом городе, и в большинстве сел, установлены памятники Кобзарю. Еще 128 монументов возвели в 35 странах мира.

Чаще всего их устанавливают силами эмигрантов или в рамках культурных обменов.

Кстати, первый памятник Тарасу Шевченко установили не на родине. К 20-й годовщине со дня его смерти сооружение появилась в казахском городе Форт-Шевченко.

Петриковская роспись

Оригинальный орнамент с растительными мотивами, изображения небывалых в реальности ярких цветов и птиц, возник в селе Петриковка Днепропетровской области еще в ХVIII веке. Отсюда и название узоров, которые наносятся несколькими типами мазков.

Местные жители утверждают, что в Петриковке никогда не было крепостного права, поэтому люди были не только вольными, но и обладали свободными мыслями, которые нашли свое воплощение в положительных рисунках.

Живописным и ярким рисункам посвятили несколько музеев в Украине, а на родине росписи даже возникла специальность по петриковской росписи в одном из колледжей. ЮНЕСКО отнесло орнамент к нематериальному наследию человечества.

Борщ

Гостеприимная украинская нация большое внимание уделяет кухне. Борщ имеет десятки рецептов, из них наибольшей народной любовью пользуется красный. В состав блюда входит около 20 ингредиентов.

Стоит отметить, что кроме украинцев, борщ считают своим национальным блюдом русские, поляки, белорусы, а также литовцы. И каждый народ имеет свои особенности приготовления борща.

Однако, именно украинский борщ имеет много вариантов приготовления, которые отличаются в зависимости от территории. О любви украинцев к первому блюду свидетельствуют и многочисленные поговорки и даже поверья, связанные с борщом.

Негативные символы Украины

К сожалению, мир знает о нашей стране не только хорошее. Иногда при упоминании Украины возникают вовсе не приятные ассоциации.

Чернобыль

Катастрофа, которая стала крупнейшей техногенной трагедией в мире, навсегда останется в памяти не только украинцев. Авария на атомной станции повлияла на жизнь миллионов жителей Европы и Советского Союза, пострадавших от радиоактивного облака.

Но больше всего последствия пожара на ЧАЭС испытывают украинцы, которым пришлось ликвидировать аварию, и их семьи. Исходя из масштабного влияния Чернобыля на окружающую среду, его название, к сожалению, еще не одно десятилетие будет ассоциироваться с Украиной.

Коррупция

Злоупотребление властью давно стало проблемой украинского общества. Коррупция проникла во все сферы жизни страны – от медицины и образования до судебных споров и отношений власти и бизнеса.

Проблему коррумпированности признают в Украине на высшем уровне, однако ее масштабы все равно не уменьшаются. Они настолько широки, что охватывают практически всех жителей страны.

Печальная слава об Украине каждый год ставит нашу страну на последние строчки в рейтингах коррумпированности в соседстве с азиатскими странами. А иностранные компании не хотят работать на отечественном рынке именно из-за коррупционных рисков.

Украина обладает немалым количеством символов, благодаря которым ее знают в мире. Иногда ассоциации о ней могут вызвать стыд, иногда – гордость. Единственное неизменное – нашу Родина знают в мире, а не спрашивают, где это, как это было еще 5-10 лет назад.

Фото: галка, dreamstime

Яна Семенюк