Папа Римский и король Швеции: как мир поздравляет Украину с Днем независимости

Лидеры стран мира начали присылать в адрес президента Украины Петра Порошенко поздравительные письма по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Поздравление украинскому народу и главе Украинского государства направил также Папа Римский Франциск.

– По случаю Дня независимости Украины передаю Вам, Ваше Высокопревосходительство, и гражданам Украины свои искренние поздравления. Надеюсь, что стремление найти решение на благо мира, к которому так стремится народ, принесет положительные результаты для всей страны, особенно для жителей регионов, пораженных конфликтом, – говорится в поздравлении.

– По случаю национального праздника Украины, позвольте мне выразить Вам, Ваше Высокопревосходительство, мои поздравления и наилучшие пожелания процветания украинскому народу. Позвольте мне также выразить свою благодарность и предоставить высокую оценку последовательным и настойчивым действиям вашего правительства в достижении правды и справедливости для жертв трагедии МН17 и их близких родственников. Мы ценим отличное сотрудничество между нашими двумя странами и другими членами Объединенной следственной группы, и мы с нетерпением ждем прогресс в этом же духе, – говорится в поздравительном письме короля Нидерландов Виллема-Александра.

– По случаю национального праздника я рад выразить горячие пожелания мира и благополучия украинскому народу от имени итальянцев и от себя лично. Мир, стабильность и процветание в вашей стране остаются нашим искренним пожеланиям и делом, которое мы с верой поддерживаем в рамках усилий, прикладываемых в этом направлении со стороны международного сообщества. Выполнение Минских соглашений является целью, к которой необходимо стремиться в интересах Украины и всей Европы в истинном духе сотрудничества и политической воли, – отметил президент Италии Серджио Маттарелла.

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Серджио Маттарелла также отметил, что Италия подтверждает свою полную поддержку принципов международного права, а также поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, и вместе с европейскими партнерами работает с целью полного и безусловного их обеспечения.

– Позвольте мне выразить убеждение, что дружеские и конструктивные отношения между Австралией и Украиной будут неуклонно расти, – говорится в послании Генерал-губернатора Австралии.

Он выразил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, которую последовательно поддерживают в Организации Объединенных Наций и других международных форумах.

– Австралия с нетерпением ждет украинских атлетов на Игры Непокоренных, которые состоятся в октябре этого года в Сиднее, – отмечает Генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув.

Поздравление с Днем Независимости Украины также направили Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович, капитаны-регенты Республики Сан-Марино Стефано Палмиеро и Маттео Чачи.

Напомним, главные события в независимой Украине.

Фото: Leonardoboss/Dreamstime.com