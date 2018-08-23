Парад на День независимости: в Минобороны рассказали о финансировании

Дополнительный финансовый ресурс на проведение военного парада по случаю Дня Независимости не выделялся, а все мероприятия происходили в рамках подготовки Вооруженных сил.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

– Техника, которая будет участвовать в военном параде, – это новая, или модернизированная военная техника, которая не требует затрат на дополнительное обслуживание. Обеспечение новой военной формой, пищевое и другие виды обеспечения, вопросы размещения личного состава предусмотрены военнослужащим в соответствии с действующим законодательством, в установленных нормах, в рамках содержания Вооруженных сил Украины, – говорится в сообщении.

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Также и подготовка личного состава, экипажей военной и летных экипажей предусмотрена соответствующими программами и планами боевой подготовки, с целью слаживания действий воинских подразделений.

– Обращаемся к представителям СМИ не публиковать заведомо ложную или вырванную из контекста информацию. Министерство обороны Украины владеет полной информацией о деятельности Вооруженных Сил Украины и всегда открыто для украинского общества, – призвали в ведомстве.

Напомним, вчера во время репетиции парада ко Дню независимости в Киеве показали американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.