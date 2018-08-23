PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Парад на День независимости: в Минобороны рассказали о финансировании/

Парад на День независимости: в Минобороны рассказали о финансировании

Дополнительный финансовый ресурс на проведение военного парада по случаю Дня Независимости не выделялся, а все мероприятия происходили в рамках подготовки Вооруженных сил.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

– Техника, которая будет участвовать в военном параде, – это новая, или модернизированная военная техника, которая не требует затрат на дополнительное обслуживание. Обеспечение новой военной формой, пищевое и другие виды обеспечения, вопросы размещения личного состава предусмотрены военнослужащим в соответствии с действующим законодательством, в установленных нормах, в рамках содержания Вооруженных сил Украины, – говорится в сообщении.

Читайте: США будут стоять рядом: поздравление Трампа с Днем независимости Украины

Также и подготовка личного состава, экипажей военной и летных экипажей предусмотрена соответствующими программами и планами боевой подготовки, с целью слаживания действий воинских подразделений.

– Обращаемся к представителям СМИ не публиковать заведомо ложную или вырванную из контекста информацию. Министерство обороны Украины владеет полной информацией о деятельности Вооруженных Сил Украины и всегда открыто для украинского общества, – призвали в ведомстве.

Напомним, вчера во время репетиции парада ко Дню независимости в Киеве показали американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Празднование Дня флага: Киев начали перекрывать (СПИСОК УЛИЦ)
США будут стоять рядом: поздравление Трампа с Днем независимости Украины
В Киеве на репетиции парада показали Javelin
Папа Римский и король Швеции: как мир поздравляет Украину с Днем независимости
Репетиция парада 2018: авиация и тяжелая техника в Киеве
В центре Киева задымился и заглох танк по дороге на репетицию парада
День независимости 2018: знаете ли вы географию Украины – ТЕСТ
Танк
Парад ко Дню независимости 2018: украинцам покажут танк по стандартам НАТО
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка