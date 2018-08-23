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Погода в Украине на сегодня, 23 августа (КАРТА)

В четверг, 23 августа, в Украине будет тепло и практически без осадков.

На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +29°.

На западе Украины без осадков. Температура до +28°.

В северных областях солнечно. Температура до +24°. В центре облачно с прояснениями, температура до +26°.

В Киеве без осадков, температура до +24°.

Читайте: Жара или грозы – погода на неделю в Украине

Ранее мы писали, какой будет погода на День независимости Украины.

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