Порошенко извинился за обещание быстро завершить АТО

Президент Украины Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году ошибся, заявив быстром завершении антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

– Более чем четыре года тому назад я заявил, что АТО будет продолжаться часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны… Жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась. Обидно, что дал обещание, которое не свершилось. Прошу за это извинения, – сказал Порошенко в четверг в Днепре в ходе торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины.

Президент отметил, что для него это стало серьезным уроком бережного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям.

– Я сделал из него выводы. С самого начала следовало нацелить всех на длительную и изнурительную борьбу. Многие из нас весной четырнадцатого не осознавали реальной глубины той катастрофы, которая произошла еще до войны. Армию заранее разоружили и раздели, распродали и обокрали. Многие из нас ситуацию рассматривал как мятеж сепаратистов. Да, искусственный. Да, организованный из Москвы, да, ею профинансированный и вооруженный росвоенторгом, но все таки мятеж …, – отметил Порошенко.

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Он подчеркнул, что только потом стало ясно, что это ” очередная полномасштабная российско-украинская война”.

По словам президента, Украина довольно быстро собрала в кулак все имеющиеся на тот момент ресурсы и за считанные недели освободила от боевиков большую часть.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что установление мира в Украине зависит от РФ.