PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Порошенко извинился за обещание быстро завершить АТО/

Порошенко извинился за обещание быстро завершить АТО

Президент Украины Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году ошибся, заявив быстром завершении антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

– Более чем четыре года тому назад я заявил, что АТО будет продолжаться часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны… Жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась. Обидно, что дал обещание, которое не свершилось. Прошу за это извинения, – сказал Порошенко в четверг в Днепре в ходе торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины.

Президент отметил, что для него это стало серьезным уроком бережного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям.

– Я сделал из него выводы. С самого начала следовало нацелить всех на длительную и изнурительную борьбу. Многие из нас весной четырнадцатого не осознавали реальной глубины той катастрофы, которая произошла еще до войны. Армию заранее разоружили и раздели, распродали и обокрали. Многие из нас ситуацию рассматривал как мятеж сепаратистов. Да, искусственный. Да, организованный из Москвы, да, ею профинансированный и вооруженный росвоенторгом, но все таки мятеж …, – отметил Порошенко.

Читайте: Сине-желтый или желто-голубой: история и споры о флаге Украины

Он подчеркнул, что только потом стало ясно, что это ” очередная полномасштабная российско-украинская война”.

По словам президента, Украина довольно быстро собрала в кулак все имеющиеся на тот момент ресурсы и за считанные недели освободила от боевиков большую часть.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что установление мира в Украине зависит от РФ.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кучма: Остановить войну может только тот, кто ее начал
ООС: Враг атаковал из запрещенного оружия, в бою погиб боец ВСУ
Начало учебного года: на Донбассе объявили бессрочное прекращение огня
Петро Порошенко
Ключ от мира в Кремле, сделка с оккупантом неприемлема – Порошенко
Готовность номер один: 160 тыс. бойцов могут вернуться на Донбасс
Бойовики на Донбасі
В “ДНР” охотятся на “украинское подполье”: задержаны более 100 человек
Силы ООС уничтожили двух оккупантов, среди наших есть раненые
Політики
Политические лидеры независимой Украины: от диссидентов до поэтов
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка