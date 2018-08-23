В Украине за 7 месяцев текущего года задокументирована преступная деятельность 179 организованных групп, при этом за весь 2017 год – 116.

Такие данные обнародовал в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин после совещания руководителей департаментов криминального блока по налаживанию совместной работы с недавно созданным департаментом стратегических расследований.

По его словам, сейчас создаются его территориальни подразделения: отобраны оперативные работники в управления Одесской и Днепропетровской областей, которые начнут работать уже в сентябре.

А следующим шагом будет создание управлений в Киеве, Киевской и Львовской областях.

– На территории нашей страны, согласно природных особенностей каждой области, действуют преступные организации по разным направлениям преступной деятельности, которые контролируются “ворами в законе”. Основная задача созданного департамента – именно борьба с ними при взаимодействии с другими оперативными подразделениями полиции, – пояснил Аброськин.

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По его мнению, в Украине очень демократичное миграционное законодательство.

– Как результат, на сегодняшний день только в Киеве находятся более десяти “воров в законе”, – отметил он.

Аброськин подчеркнул, что ключевой показатель эффективности нового департамента – “лидеры преступных организаций должны сидеть за решеткой или должны быть выдворены далеко за пределы нашей страны”.







При Нацполиции создали департамент для борьбы с “ворами в законе” / 4 фотографии

Напомним, в ноябре 2017 года полиция задержала под Киевом 60 криминальных авторитетов.

Фото: В’ячеслав Аброськін