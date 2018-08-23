Чтоб не повторилась Генуя. На мосты в Украине поставят датчики

В Украине предлагают оборудовать мосты дистанционными датчиками для контроля деформации строительных конструкций.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

– Безопасность – это самое главное. Поэтому одна из инициатив, которую предлагаем – обязательно обустраивать мосты дистанционными датчиками контроля строительных конструкций. Для чего они нужны? Это позволит оперативно контролировать техническое состояние мостов, – отметил Парцхаладзе.

Он добавил, что такие датчики также планируют использовать при строительстве и реконструкции метрополитена.

Читайте: Репетиция парада ко Дню независимости: в Киеве снова перекроют ряд улиц

К слову, власти Винницкой области выступили с инициативой ускорить строительство моста через реку Днестр в Молдову – как кратчайшего пути из Прибалтики до Балкан.