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США будут стоять рядом: поздравление Трампа с Днем независимости Украины

Президент США Дональд Трамп отправил поздравление по случаю Дня независимости Украины в адрес президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

– От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы будете отмечать 24 августа, – говорится в послании Трампа.

– Народу Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и вооруженными силами, которые являются мощными как никогда раньше, – заявил глава Белого дома.

– Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ, – подчеркнул президент США.

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– Правительство США будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста, – также говорится в послании.

К слову, ранее Украину с Днем независимости уже поздравили Папа Римский и король Швеции.

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