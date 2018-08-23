Сине-желтый или желто-голубой: история и споры о флаге Украины

К 27-й годовщине независимости Украины Факты ICTV решили вспомнить историю одного из главных символов Украинской государственности – Государственного флага.

Согласно Конституции, государственный флаг Украины — полотно из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов. Соотношение ширины флага к его длине 2:3.

История

Желтый (золотой) и синий цвета использовались на гербе Русского королевства 14 века. Они также использовались на гербах русских земель, князей, шляхты и городов средневековья и раннего нового времени.

В 18 веке казацкие флаги Войска Запорожского часто производились из синего полотнища с рыцарем в золотых или червленых одеждах, с золотым орнаментом и арматурой.

В 1848 году украинцы Королевства Галиции и Лодомерии использовали сине-желтый флаг как национальный флаг.

В 1917-1921 годах, во время украинской революции, этот флаг был государственным флагом Украинской Народной Республики и Украинского Государства.

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В 1991 году, после развала СССР, этот флаг де-факто использовался как государственный флаг независимой Украины. 18 сентября 1991 года Президиум Верховной Рады Украины юридически закрепил за сине-желтым биколором статус официального флага страны.

23 августа в Украине ежегодно отмечают День государственного флага.

Сине-желтый или желто-голубой

В Украине периодически поднимают вопрос порядка цветов на флаге, призывая перевернуть его. В частности, эта тема получила относительно большое распространение во время Евромайдана, когда некоторые общественные организации и обычные граждане использовали именно желто-синие флаги. Основными аргументами сторонников этой идеи являются ссылки на первый флаг УНР (одако в течение 1917 года порядок цветов на флаге не был устоявшимся), на вымышленные “геральдические правила”, а также эзотерические идеи, которые к становлению флага не имеют никакого отношения.

В ответ на это в августе 2014 года историки-исследователи этой темы и ряд других ученых опубликовали открытое письмо с осуждением подобных действий, указав на их безосновательность и назвав провокациями.

Толкование символики

Цвета флага происходят от герба Галицко-Волынского государства.

Существует популярное толкование, по которому синий цвет символизирует небо, а желтый — пшеничные колосья. Именно такое объяснение и способствовало распространению флага в Приднепровье в начале ХХ века.

Ошиблись с датой?

По официальной версии, 23 августа 1991 года — после провала путча в Москве — группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады. Освящение Национального флага было проведено священником священником УАПЦ Петром Бойко. Этот флаг, как реликвия, торжественно хранится под стеклом в музее ВРУ. На следующий день Украина провозгласила независимость.

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Однако участники тех событий называют другую дату внесения флага в зал заседаний. Это подтверждает стенограмма заседания внеочередной сессии Верховной Рады Украины от 24 августа 1991 года.

24 августа группа депутатов занесла в сессионный зал флаг, размером 8х4 метра, и накрыла им трибуну.

Государствостроительство, художник Алексей Кулаков

После провозглашения независимости Украины, 4 сентября 1991 — после трехкратного голосования и угрозы Кравчука, что он подаст в отставку, если вопрос не будет решен, сине-желтый национальный флаг был торжественно поднят над зданием парламента.

18 сентября 1991 года Президиум Верховной Рады Украины своим Постановлением О флаге Украины фактически предоставил сине-желтому биколору статус официального флага страны. С этого дня под этим флагом начинают встречать иностранных гостей, принимать присягу военнослужащие, работать посольства Украины, он вывешивается в ООН.

28 января 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление Об утверждении государственным флагом Украины Национального флага (хотя продолжала действовать старая Конституция, где как государственные символы описывались символы бывшей УССР). В ней указывается: Государственный Флаг Украины представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней — синего цвета, нижней — желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3.

Украинская Революция достоинства 2013-2014 годов превратила украинский флаг и сине-желтую атрибутику в символ борьбы Украины с “русским миром”, Кремлем, российским империализмом и другими противниками украинской государственности и независимости.

К слову, президент Петр Порошенко поделился патриотическим фото, на котором маленькая девочка стоит на танке с флагом Украины.