PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Это катастрофа: в Мариуполе дети массово травятся алкоголем/

Это катастрофа: в Мариуполе дети массово травятся алкоголем

В г.Мариуполь (Донецкая обл.) за летние каникулы отмечается значительный рост алкогольного отравления среди детей – в месяц фиксируется до 10 случаев.

Как сообщается на сайте Мариупольского городского совета, на сессии в среду депутаты поддержали вопрос о внесении изменений в решение Мариупольского горсовета, которые упрощают процедуру демонтажа нелегальных МАФов.

– Я против незаконно установленных МАФов в Мариуполе. Против наливаек, которые сегодня бесконечно устанавливаются вне закона по нашему городу и спаивают жителей, – подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

В ходе рассмотрения вопроса начальник управления здравоохранения Светлана Макарова рассказала о негативном влиянии алкоголя.

Читайте: Отравилась алкоголем. В Харькове девочка попала в реанимацию

– За летние каникулы мы начали отмечать среди детей значительный рост алкогольного отравления. Это катастрофа! До 10 случаев в месяц мы фиксируем отравления у детей, – сообщила она.

Напомним, во Львовской области трое школьников после употребления алкоголя попали в больницу с отравлением тяжелой степени.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ученые заявили о пользе алкоголя и назвали дозу
Неизвестные напали на участников концерта в Мариуполе: 10 пострадавших
Почему нельзя мешать алкоголь и энергетики
Мор риби в Азовському морі
Побережье Азовского моря уcыпано мертвой рыбой: что случилось
Отравилась алкоголем. В Харькове девочка попала в реанимацию
Бычьи яйца, Чехия и пинта: все, что вы еще не знали о пиве
Терминатор или свинья? Кто ты после пивной вечеринки (ТЕСТ)
Осталась груда металла: в Мариуполе Таврия влетела в плиту
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка