Это катастрофа: в Мариуполе дети массово травятся алкоголем

В г.Мариуполь (Донецкая обл.) за летние каникулы отмечается значительный рост алкогольного отравления среди детей – в месяц фиксируется до 10 случаев.

Как сообщается на сайте Мариупольского городского совета, на сессии в среду депутаты поддержали вопрос о внесении изменений в решение Мариупольского горсовета, которые упрощают процедуру демонтажа нелегальных МАФов.

– Я против незаконно установленных МАФов в Мариуполе. Против наливаек, которые сегодня бесконечно устанавливаются вне закона по нашему городу и спаивают жителей, – подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

В ходе рассмотрения вопроса начальник управления здравоохранения Светлана Макарова рассказала о негативном влиянии алкоголя.

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– За летние каникулы мы начали отмечать среди детей значительный рост алкогольного отравления. Это катастрофа! До 10 случаев в месяц мы фиксируем отравления у детей, – сообщила она.

Напомним, во Львовской области трое школьников после употребления алкоголя попали в больницу с отравлением тяжелой степени.