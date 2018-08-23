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В Киеве на репетиции парада показали Javelin

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin показали во время репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве.

В среду, 22 августа, во время генеральной репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве на Крещатике продемонстрировали американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Их появление вызвало оживление среди зрителей, пишут Факты.

Они были установлены на бронированных автомобилях Варта.

Смотрите. Репетиция парада 2018: авиация и тяжелая техника в Киеве

Напомним, в Украину американские противотанковые ракетные комплексы Javelin прибыли 30 апреля.

Фото: Fakty.ua

 

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