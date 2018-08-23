В Киеве появятся патрульные на мотоциклах

В Киеве завершили подготовку полицейских, которые будут патрулировать город на мотоциклах.

В Киеве завершилась подготовка курса полицейских-инструкторов, которые будут патрулировать столицу на мотоциклах, сообщает Патрульная полиция.

16 полицейских прошли курсы подготовки инструкторов по управлению мотоциклом в полицейском режиме.

– Слушателей обучали технике точного вождения, правильного выполнения разнообразных точных маневров на низкой скорости, а также безопасной эксплуатации мотоциклов при различных погодных условиях и дорожных поверхностях, – говорится в сообщении.

Читайте: При Нацполиции создали департамент для борьбы с “ворами в законе”

Выпускники будут в 2019 году учить полицейских основам патрулирования на мотоциклах.

К слову, Нацполиция намерена обеспечить правоохранителей современными образцами оружия останавливающего действия, в частности пистолетами-пулеметами МП-5, соответствующих стандартам НАТО.