Украина в НАТО. Порошенко назвал условие для членства

Президент Петр Порошенко заверил, что вступление в НАТО для Украины будет реальным, когда наше вооружение будет максимально совместимо со стандартами Альянса.

Об этом он заявил в Киеве на открытии выставки современного вооружения и военной техники ВСУ, передает Интерфакс-Украина.

– Осознаем, что вступление Украины в Альянс станет реальным только тогда, когда мы достигнем высокой совместимости наших вооружений, – сказал Порошенко, отметив, что “мы уже продвигаемся этим путем, именно поэтому наша бронетехника оснащена современными прицелами, системами, качественным управлением огнем и защищенной цифровой связью”.

Глава государства уточнил, что за последние 5 лет на вооружение украинской армии было принято 8 типов боевых бронированных машин, два типа противотанковых ракетных комплексов, 7 типов модернизированных самолетов и вертолетов.

– До конца текущего года планируется завершить работы по созданию и модернизации более 20 образцов вооружения и военной техники, среди них движущиеся автоматизированный командный пункт для оснащения зенитно-ракетных дивизионов, комплекс машин управления артиллерии, – рассказал Порошенко.

Читайте: Украина и Грузия в орбите НАТО: Путин перешел к угрозам

Он также добавил, что на параде ко Дню независимости будут представлены новые образцы, которые изготовлены по стандартам НАТО.

Напомним, генеральный директор Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс заявил, что двери НАТО открыты для Украины, однако принятие страны будет политическим решением.

Фото: Прес-служба президента України