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Известный инвестор Павел Фукс поможет ГПУ в расследовании резонансных дел

Украинский бизнесмен и меценат Павел Фукс сегодня сходил на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля и ответил на все вопросы следствия.

Об этом Фукс сообщил в своем Telegram-канале.

– Сегодня состоялся мой запланированный визит в Генеральную прокуратуру. Ответил на вопросы следствия и предоставил всю информацию, которой владею, – написал бизнесмен.

Фукс отметил, что при необходимости готов ответить на дополнительные вопросы ГПУ, в случае их возникновения.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура намерена допросить в качестве свидетеля украинского бизнесмена Павла Фукса. Соответствующая повестка была обнародована на сайте ведомства.

Согласно информации из реестра судебных решений, производство было открыто в мае 2017 года по фактам содействия неустановленными лицами деятельности преступной организации.

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К слову, миллиардер Павел Фукс, уроженец Харькова, со-организатор строительства мемориального центра Бабий Яр, сообщил о готовности сотрудничать со всеми, кто заинтересован в строительстве мемориала в столице Украины.

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