ЕСПЧ обязал Россию сообщить о здоровье 4 украинских политзаключенных

Европейский суд по правам человека обязал правительство России сообщить о состоянии здоровья 4 политзаключенных.

Европейский суд по правам человека обязал правительство РФ сообщить о состоянии здоровья Станислава Клыха, Владимира Балуха, Эмира-Усейна Куку и Сергея Литвинова, сообщил в Facebook министр юстиции Павел Петренко.

– ЕСПЧ очень быстро отреагировал на запрос от правительства Украины о состоянии здоровья украинских политзаключенных… Решение ЕСПЧ: РФ должна до 5 сентября предоставить информацию о состоянии здоровья этих политзаключенных, какое медицинское обслуживание им предоставлялось и предоставляется ли такое обслуживание сейчас, – написал Петренко.

По его словам, Россия должна предоставлять информацию о политзаключенных, в доступе к которым отказала украинским консулам, обмудсмену, другим представителям украинского государства и активистам.

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К слову, в Европейский суд по правам человека направлено межгосударственное заявление Украины, которое касается украинских политзаключенных в Российской Федерации.