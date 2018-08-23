Их там нет, но мы видим: какое количество и роль русских в войне на востоке Украины

То, что против украинской армии на Востоке Украины воюют кадровые российские военные – доказанный факт. Сколько их, откуда у “ополченцев” берется военная техника, и какая роль русских в формировании боевиков, читайте в материале.

Несколько недель назад российские журналисты обнародовали доказательства гибели российских десантников в летне-осенний период 2014 года. Они писали о том, что на Псковском кладбище появились новые памятники на могилах погибших на востоке Украины российских военных. Двумя неделями ранее в оккупированный Донецк с РФ приехали родственники российских боевиков, погибших в боях за Донецкий аэропорт. При этом режим Путина далее гнет свою линию и полностью отрицает присутствие не только своих граждан на войне в Украине, но и своих военнослужащих. Некоторые украинцы до сих пор спрашивают, действительно ли возможно, чтобы против нас воевали русские, а то и совсем отрицают этот факт.

О том, сколько россиян и кадровых военных РФ участвует в войне на Донбассе против украинской армии, каким оружием они воюют и какова их роль в подготовке боевиков Фактам ICTV рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Количество подразделений РФ на Донбассе зависит от обстановки и задач

Летом 2014 года для украинской армии стало очевидным – против нас воюют не только ополченцы Донбасса, но и российские военнослужащие. Профессионально подготовленный и серьезный противник. Осенью того же года российские власти изменили тактику и из кадровых российских военных начали формировать так называемые вооруженные силы ДНР, ЛНР и казачьи воинские части. Это делалось для того, чтобы скрыть российское военное присутствие на украинской территории. В случае гибели или попадания в плен российского военнослужащего их власть не была бы ничем обязана семьям и родным. Все военные превращались в добровольцев и формально не подчинялись Минобороны РФ. С годами россияне искусно научились скрывать своих военных.

Раньше кадровые российские офицеры не так тщательно легендезировались, как сейчас, – говорит представитель Главного управления разведки МОУ Вадим Скибицкий. – Теперь в их документах прикрытия полностью меняют имя, фамилию, отчество, профессионально разрабатывают легенду-биографию. Документы прикрытия выдают в Южном военном округе в Ростовской области РФ. По прибытии на временно оккупированную территорию Украины в 1 и 2 Армейских корпусах российских оккупационных войск дополнительно выдаются паспорта ДНР и ЛНР.

В плане безопасности очень активно работают подразделения ФСБ и других силовых структур РФ. Российским военным запрещается общение с родными и сослуживцами, чтобы исключить определение их происхождения, контролируются мобильные телефоны. Особенно это касается офицеров, занимающих командные должности в 1 и 2 АК.

На сегодняшний день на Востоке Украины находится около 800 кадровых российских офицеров, занимающих основные командные должности в 1 и 2 АК – в большинстве случаев комбаты, начальники штабов, командиры бригад, полков, офицеры штабов корпусов и соединений и тому подобное. В мае-июне в 1 и 2 АК произошла ротация, которой подлежало около 500 человек. Следующая широкомасштабная ротация запланирована на ноябрь-декабрь этого года. Все российские офицеры, получившие боевой опыт на востоке Украины, в дальнейшем назначаются на высшие должности или направляются на обучение в академии ВС РФ. Кроме того, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей действуют штатные подразделения специальных войск, а также специального назначения ВС РФ общей численностью около 2100 человек, – рассказывает Вадим Скибицкий.

По данным военной разведки Украины, в основном наемники из России занимают должности рядового и сержантского состава в 1 и 2 АК. Общая штатная численность корпусов составляет 35,2 тысячи человек. Укомплектованность остается постоянной с 2016 года на уровне 80% – это около 31 тысячи человек. Из них доля россиян составляет 50%. Остальные – местные жители оккупированных территорий. На оккупированной части двух восточных областей российские командиры активно работают с мобилизационным резервом. Ежемесячно проходят собрания и осуществляется подготовка резервистов и военнообязанных. А на территории России работают военкоматы и центры, которые осуществляют рекрутирование наемников. Кроме того, постоянно происходит набор по контракту для местного населения с зарплатой для рядового состава 15500-18000 рублей.

Количество подразделений ВС РФ на Донбассе зависит от обстановки и характера задач, которые они выполняют. В готовности к немедленному применению вблизи границы с Украиной в Ростовской области РФ находятся подразделения из состава 150 мотострелковой дивизии (Персиановский) и 20 отдельной гвардейской мотострелковой бригады (Волгоград) 8 Армия, а также тактические группы из состава 49 (Ставрополь) и 58 (Владикавказ) армий Южного военного округа, – рассказывает разведчик.

Ненастоящие имена россиян в удостоверениях затрудняют процесс идентификации

Несмотря на то, что россияне не признают и отрицают свое участие в войне на востоке нашей страны, они несут существенные потери личного состава. Однако с 2015 года все данные о потерях вооруженных сил России является государственной тайной. Особенно, когда это касается российских потерь на Донбассе.

С начала войны до 2017 года по данным ГУР МО Украины более 800 человек из РФ погибли на Донбассе. Это только цифры, которые подтверждены данными военной разведки. Они могут быть больше с учетом данных штаба в то время АТО (у них собиралась информация и ВСУ, и СБУ) и штаба Объединенных сил, который владеет всей информацией о погибших с той стороны, – говорит Вадим Скибицкий.

Россияне несут и ежедневные потери. Однако, ненастоящие имена в документах затрудняют процесс идентификации и определения кем является погибший: гражданином Украины, российским наемником или из другой страны, или кадровым военнослужащим РФ.

Перед тем, как попасть на нашу территорию, российские военные подписывают обязательство о неразглашении информации. Такие же обязательства подписывают и их родные независимо где военнослужащие ВС РФ выполняют боевые задачи – на нашей территории, или, например, в Сирии. Во многих случаях родственников предупреждают, что в случае разглашения информации о гибели их сына они не получат денежную компенсацию. Россия делает все, чтобы информация о пребывании кадровых военнослужащих ВС РФ не стала публичной, так как один из пунктов Минских договоренностей – это вывод иностранных войск с нашей территории. Поэтому, по их сетям может пройти информация, содержащая данные о погибших русских, но еще не факт, что это будут настоящие фамилии, – объясняет Вадим Скибицкий.

У русских в Донбассе почти стопроцентная обеспеченность техникой и вооружением

В общем, оперативная и боевая подготовка армейских корпусов полностью интегрирована в систему соответствующей подготовки ВС РФ. Ее полностью контролирует командование Южного военного округа. Для подготовки войск русское командование создало сеть учебных центров и полигонов на оккупированных территориях. При этом, подготовка осуществляется с применением современных видов вооружения.

Главное управление разведки МО Украины собрало значительное количество доказательств поставки военной техники и боеприпасов на восток Украины из России. Все документы и свидетельства оформлены и переданы МИД Украины в Международный суд в Гааге. В 2017 году состоялось первое слушание, где украинская сторона представила доказательства поддержки Россией террористической деятельности на нашей территории. Сейчас подготовлен второй меморандум, содержащий доказательства в подтверждение деятельности России в качестве спонсора терроризма в Украине. В 2016 году мы подготовили и представили в Вене материалы о военной технике и вооружению, которые были изготовлены в РФ, находятся на вооружении только у ВС РФ и были завезены на территорию Донбасса для применения в боевых действиях, – говорит представитель ГУР.

По данным военной разведки, российские подразделения на Донбассе, прежде всего специальных войск, используют штатное вооружение и технику: средства радиоэлектронной борьбы, средства связи, беспилотные летательные аппараты.

Практически все имеющаеся оружие в 1 и 2 АК доставлено ​​с территории России в 2014-2015 годах. Сегодня на вооружении корпусов находится 480 танков, до 850 боевых бронированных машин, до 750 артиллерийских систем и до 200 реактивных систем залпового огня.

Россия продолжает регулярно отправлять на восток Украины вооружение и военную технику, взамен утраченной в ходе боевых действий, которая подлежит ремонту или непригодной для дальнейшего использования.

В 2016 году на временно оккупированные территорий из России прибыло около 1270 единиц военной техники, среди которой танки, ББМ и артиллерийские системы. В 2017 году – более 400 единиц. С начала этого года на Донбасс доставлено более 100 единиц боевых бронированных машин, артиллерийских систем, в том числе и РСЗО. Уменьшение количества поставок связано со снижением интенсивности боевых действий. Однако, обеспеченность 1 и 2 АК основными образцами вооружения и военной техники составляет почти 100%, – говорит Вадим Скибицкий.

С начала вооруженной агрессии Россия в основном поставляет боевикам технику советского производства: танки Т-72, ​​Т-64, боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2, БТР-70, БТР-80, самоходные гаубицы калибров 122, 152 мм 2С1 Гвоздика и 2С3 Акация, гаубицы Д-20, Д-30, Мста-Б, противотанковые комплексы Конкурс и 100 мм пушки Рапира, а также минометы калибров 82, 120 мм Василек и Сани.

Учитывая исчерпание лимитов на российских складах и базах хранения определенных образцов вооружения, в частности танков Т-64, россияне вынуждены отправлять на восток Украины танки Т-72, ​​которые производятся в Нижнем Тагиле. Когда они говорят, что, например, ополченцы воюют на танках Т-64, которые были захвачены в Крыму, то это полностью ложная информация, так как все наши танки Т-64 были выведены с полуострова. Россияне также утверждали, что боевики захватили технику после боев в Иловайске. Мы по спискам, по номерам проверили всю украинскую технику, которая была выведена или уничтожена, или не подлежала восстановлению и установили, что без прямых поставок с территории России оккупационные войска не имели бы такого количества вооружения и боеприпасов, – объясняет Вадим Скибицкий.

В качестве доказательства того, что против Украины на востоке нашего государства воюют военные Российской Федерации следует понимать и вопрос с захваченными во время боевых действий русскими. Во второй части материала читайте о ситуации с задержанием и судебным процессом над русскими в Украине, о возможности обмена их на наших пленных в Донецке и Луганске, и узников Кремля, о том, насколько такой обмен возможен и получают наказание россияне за войну на нашей территории.

Дарья Бурая

ФОТО: Інформатор, УНІАН, Главред