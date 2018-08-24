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Балух потерял около 30% веса за время голодовки – правозащитники

С начала голодовки украинский политзаключенный Владимир Балух потерял около 30% веса.

После начала голодовки 19 марта украинский политзаключенный Владимир Балух потерял около 30% веса, сообщает Crimean Human Rights Group.

– По информации родственников украинца, до ареста Владимир Балух весил около 95 килограммов. Сегодня крымчанин весит около 60 килограммов. При этом крымская “прокуратура” утверждает, что здоровье украинца удовлетворительное. В официальном ответе “прокуратура” сообщила защите украинца, что жизненно важные показатели Балуха в норме, и в специализированной медицинской помощи он не нуждается, – говорится в сообщении.

По информации правозащитников, в симферопольском СИЗО Балуха трижды хотели посадить в штрафной изолятор.

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К слову, украинского политзаключенного Олега Сенцова начнут принудительно кормить, если появится угроза его жизни.

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