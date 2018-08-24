Без Путина, коррупции и совка. О чем мечтает Украина

День независимости Украины празднует уже 27-й год подряд. О каком будущем мечтают украинцы, узнали Факты ICTV.

Мы с Ней почти ровесницы. Мне 26, она – на год старше.

Может, потому я никогда не считала Ее матерью. Скорее, старшей сестрой, с которой у нас была незначительная разница в возрасте.

Когда одни игрушки на двоих, общие взгляды и увлечения, а в жилах – родственная кровь.

Все это время Она учила меня независимости и самостоятельности.

А я поддерживала в минуты, когда стая соседских хулиганов снесла Ее песочный замок и забрала то, что им не принадлежало.

Сегодня Она празднует 27-й день рождения. Посыпятся миллионы приветствий, а кто-то упрекнет Ее за неоправданные ожидания.

Но в любом случае, эти слова будут сказаны от большой любви и благодарности.

От гордости жить на Ее земле, любоваться бескрайними полями и смаковать каждый глоток воздуха.

В 27-ю годовщину Ее независимости украинцы признались, какой они хотят видеть нашу страну и о чем мечтают.

Немного статистики

37% украинцев не верят в то, что в ближайшие 5 лет их жизнь может измениться, еще 18% ожидают ухудшения.

В подвешенном состоянии пребывают 21% украинцев – они и вовсе не могут оценить свои перспективы в будущем.

Такие результаты опроса социологической группы Рейтинг меня откровенно пугают.

Понятно, что в условиях затянувшейся войны на Донбассе и проведения реформ людям сложно мечтать о светлом будущем. Но разве будущее творим не мы?

Главными проблемами независимой Украины по-прежнему остаются конфликт на востоке (75%).

Почти половина опрошенных такого же мнения о взяточничестве и коррупции во власти.

28% украинцев вспоминают о безработице, а 19% – о подорожании товаров и низких зарплатах и пенсиях.

Среди других “уязвимых мест” – социальное расслоение, повышение тарифов на коммуналку, рост преступности и низкий уровень медообслуживания.

Кроме того, украинцы считают неблагоприятными условия для развития малого и среднего бизнеса. Недовольны недостатком свободы и демократии, а также качеством образования.

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Мечты независимой Украины – топ-27

Чтобы понять настроения и желания украинцев пришлось надолго погрязнуть в Facebook и слегка пригрузить друзей.

Откровенно говоря, сначала я сомневалась в объективности подобного опроса. Но по факту многие результаты сошлись с мнениями социологов.

Основываясь на мнениях украинцев, я создала портрет Украины. Такой, какой ее рисуют украинцы в будущем.

Коррупции больше нет

Да-да, вам не послышалось, ее больше нет. Чтобы отдать ребенка в садик, школу или университет больше не нужно давать взятки.

Давать “на лапу” больше не считается нормой, это уголовно наказуемо.

– Сейчас дешевле купить права, чем самостоятельно получить их в автошколе – это в корне неправильно. И так у нас во всем. У людей нет выбора, им легче и дешевле дать взятку, не отстаивая свои права.

Качественная медицина

Качественную медицинскую помощь украинцы получают бесплатно, а страховкой можно воспользоваться в любой момент.

Врачи не только помнят о клятве Гиппократа, но и придерживаются ее. Попасть в больницу и доверить медику свою жизнь не страшно.

– Я мечтаю, чтобы украинские врачи были лучшими в мире, и такие болезни как рак были для нас не приговором, а просто определенным этапом жизни.

Без войны

Пожалуй, один из самых важных и болезненных пунктов.

В Украине больше нет войны.

Есть сильная и крепкая армия. Но активных боевых действий нет. И никогда не будет.

– Мир. Без войны, без России, без Путина, без ватников – мечта. С Донецкой и Луганской областями, с украинским Крымом. И со всеми украинскими политзаключенными.

Самый гуманный суд в мире!

Украинский суд – справедливый и честный, а судьи – добропорядочные.

Украинцы больше не боятся обращаться к Фемиде – правосудие вершат четко и профессионально.

Конституция – не просто бумажка для избранных. Закон один для всех.

Именно поэтому каждый украинец несет полную ответственность за содеянное.

– Нарушил – наказание, штраф, тюрьма. Для всех без исключения.

Образование

Открытое и доступное образование стало одним из приоритетов государства.

Его получают не для галочки, а потому что это и правда жизненно необходимо.

Детей не укладывают под одну гребенку – индивидуальный подход применяют, начиная с детского сада.

Это помогает развивать таланты и раскрывать потенциал.

– Нужно заниматься популяризацией образования в Украине. Мозг – это не дань моде, а необходимость.

Старость – не приговор

Государство заботится о пенсионерах и людях, нуждающихся в помощи.

И я не только о достойных пенсиях, льготах и материальных благах. Речь идет также об уважении, заботе и внимании.

– Люди, которые всю свою жизнь платили налоги, не могут позволить себе купить лишний кусок хлеба. Разве это правильно?

Поддержка малого бизнеса

Государство поддерживает малый бизнес, а также организовывает бесплатные курсы по финансовой и юридической грамотности.

Начинающие предприниматели не только кормят себя и свою семью, но также создают рабочие места и подымают украинскую экономику.

Доступные цены и тарифы

Украинцы работают на благо страны, а она, в свою очередь, заботится об их материальном благополучии.

Достойные зарплаты – теперь реальность.

Цены на продукты и товары, тарифы на коммунальные услуги не заставляют затягивать пояс и жить в ущерб.

Рабочие места

После окончания университета студенты работают по специальности, опираясь на свои знания и квалификацию.

Выбор по принципу “работать, куда возьмут”, не стоит.

Учителя больше не работают дворниками, а хорошие врачи – таксистами.

Открытость и прозрачность

Теперь каждый гражданин может открыто получить информацию о работе власти, ее планах и действиях.

Общественность влияет на принятие решений и принимает участие в разработке и реализации политики государства.

Прощание с “совком”

Менталитет украинцев тоже изменился – в нем больше нет “совкового кода”.

Нация гордится своими достижениями и успехами, упорно развивая собственную страну.

Воспоминания о “счастливом” прошлом и дядюшке Ленине испарились.

Страна без “границ”

В мечтах жителей Украина не скована рамками и стереотипами, а также свободна в своих мнениях и желаниях.

– Украинские семьи работают в удовольствие и много путешествуют, расширяя тем самым свой кругозор.

Признание за границей

Специалисты из Украины считаются одними из лучших в мире.

Они с удовольствием делятся опытом и помогают развиваться иностранным коллегам, но при этом остаются в Украине.

Экология

Экологическая осведомленность украинцев возросла.

Мы пересели на электрокары собственного производства, отказались от пластика, а также научились сортировать мусор и убирать за собой.

Предприятия следят за выбросами и контролируют их количество, а в городах налажена четкая система очистки.

– У нас огромные проблемы с экологией. Если ничего не изменим, нашим внукам не просто негде будет жить, они не родятся вообще.

Обещания – не пустышки

Власть несет ответственность за предвыборные обещания.

Сознанием и мыслями людей не манипулируют ради кресел и должностей.

Английский – с пеленок

Мы знаем, любим и уважаем украинский язык, но не менее ответственно учим английский.

Это помогает нам развиваться не только как личностям, но и как специалистам.

Спортивные достижения



Киевское Динамо – победитель Лиги чемпионов. Ну и рекордсмен по количеству реальных болельщиков в Европе.

И да, эти достижения не помешали бело-синим возглавить рейтинг лучших европейских клубов века.

Земля приносит деньги

Земля в Украине – одна из возможностей для хороших инвестиций. Но только не тогда, когда гектары стоят без дела.

Теперь земляные ресурсы не расплескиваются: работает каждый участок – будь то агросфера или недвижимость.

В ногу со временем

Украина отказалась от бюрократии и активно использует современные технологии.

Бумажную волокиту навсегда вытеснил электронный документооборот.

Больше не нужно плевать на резиновые печатки и использовать пресс-папье.

Злых женщин из 90-х, отчитывающих за ошибки и пинающих из кабинета в кабинет, тоже не существует.

Украина – не Венеция

Украинцы едут в Венецию, но Венеция больше не едет к нам.

После глобальных очисток сточных систем улицы не уходят под воду.

Мы больше не думаем о том, как выжить во время очередного ливня.

Слова о том, что у природы нет плохой погоды начинают казаться правдой.

Дороги

Украины больше нет в мировом рейтинге качества дорог. Точнее, есть, но занимает она первые позиции, а не последние.

Дороги ремонтируют на совесть, а контроль качества присутствует не только на бумагах.

Жизнь после окопов

Жизнь после войны существует. Бойцы, воевавшие за нашу свободу и независимость, живут “под крылом” государства.

Они обеспечены жильем, могут без проблем найти хорошую работу и организовать свою жизнь. О них заботятся.

Развитие сел

Село кормит Украину. Поэтому деревенская жизнь больше не воспринимается как что-то постыдное и “простое”.

Села процветают: работают фермы, создаются рабочие места, а районная и местная власть прикладывают все больше сил для их развития.

Президент – наш выбор

Украина гордится и уважает своего президента, потому что понимает: глава государства – ее выбор.

Сервис

Качество сервиса ощутимо изменилось. Мы больше не хамим в магазинах и на рынке и не ругаемся в очереди.

Мы уважаем друг друга и не делаем одолжение, продавая свежую булку хлеба.

– Не хочется приходить в магазин и чувствовать, что я кому-то что-то должна. Мы идем в Европу – сервис должен быть на уровне.

Доступное жилье

Любой украинец может без проблем обзавестись собственной квартирой.

Доступны социальные программы, а банки предлагают низкие проценты кредитования.

– Мы, как молодая семья, не можем нормально себя обеспечить. Купить недвижимость или авто самостоятельно очень сложно.

Социальная ответственность

Украинцы – самая счастливая нация в мире. Все излучают доброту и искренность. Улицы переполнены улыбками.

Люди понимают, что несут ответственность за свою страну, город и село.

Если кто-то выбросил мусор на асфальт, уберут его. Кто-то нуждается в помощи, обязательно ее окажут.

– Иногда нам нужно быть немножко добрее. Помочь прохожему или совершить поступок, не ожидая чего-то взамен. Порой доброта способна вершить великие дела.

Возможно, некоторые из этих пунктов сейчас напоминают утопию.

Каждый украинец сам по себе вряд ли сможет что-то изменить. Но ведь вместе мы – сила.

Сила, способная создать государство, в котором нам захочется жить, творить, чувствовать себя максимально комфортно и востребовано.

И я верю, что совместными не только желаниями, но и усилиями мы постепенно сможем вычеркивать из “утопического списка” по одному пункту, превращая каждое “хочу” в “есть”.

Наше будущее – в наших руках!

Марина Корзун