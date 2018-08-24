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Болтон: Россия косвенно признает участие в войне на Донбассе

Обсуждение Россией миротворческой миссии на Донбассе может являться косвенным признанием участия в войне против Украины.

ООС

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что обсуждение Россией вопроса миротворцев на Донбассе может быть косвенным признанием участия в войне против Украины, сообщает Европейская правда.

– Сам факт того, что российская сторона участвует в общении по развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе – возможно, это косвенное признание Россией, что есть проблемы, и они являются частью этих проблем, – сказал Болтон.

Он добавил, что какое-то время назад в Сирии убили группу боевиков, которые напали на американские силы. Как выяснилось позднее, все убитые ранее воевали на Донбассе.

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К слову, Украина будет настаивать на введении миротворческой миссии “голубых касок” ООН в Луганскую и Донецкую область к 2019 году.

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