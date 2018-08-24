Чего больше всего хотят украинцы: на Крещатике создали карту желаний

24 августа на Крещатике в Киеве создали огромную карту желаний. Коллаж стал новым национальным рекордом.

Об этом пишет Информатор.

На первом месте рейтинга — пожелание мира Украине, завершение войны на востоке страны. Говоря о своих личных целях и мечтах, дети и взрослые говорили, что хотят путешествовать. Участники клеили на свои коллажи живописные вырезки из тревел-изданий, кто-то говорил, что недавно получил загранпаспорт и теперь может отправиться, куда захочет. На картах флешмоберов появлялись фото горных вершин, оживленных мегаполисов и круизных лайнеров.

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Некоторые участники говорили, что хотели бы, чтобы люди были друг к другу добрее, дарили своим близким счастливые моменты. Что касается материальных вопросов, украинцы хотят обзавестись собственным жильем или купить машину.

Все желающие могли сделать огромный коллаж, на котором разместили свои мечты. Для того, чтобы поучаствовать в флешмобе, нужно было собственноручно сделать незамысловатый арт, наклеив на лист ватмана вырезки из журналов или свои рисунки. Потом его вместе с творениями других участников скрепять в одну гигантскую карту желаний украинцев.



Напомним, Факты ICTV следили за парадом в Киеве в режиме онлайн.