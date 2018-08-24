День независимости 2018: Google поздравил украинцев новым дудлом

Поисковик Google поздравил Украину с 27-й годовщиной независимости, посвятив ей тематический дудл.
Дудл от 24 августа содержит украинский флаг на фоне зеленого поля.
Если нажать на него, платформа открывает поиск по ключевым словам День независимости Украины 2018.
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К слову, Факты ICTV собрали наиболее весомые положительные и отрицательные даты, которыми отметилась Украина с момента прошлого Дня независимости.
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