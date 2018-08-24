День независимости 2018: в Киеве провели Забег в вышиванках

В Киеве провели Забег в вышиванках, приуроченный ко Дню независимости Украины.
В Киеве на Русановке прошел Забег в вышиванках, приуроченный ко дню независимости Украины, сообщила nadya_dodon в Instagram.
По информации организаторов, в забеге приняли участие около 800 человек.
Участвовали в нем не только взрослые, но и дети. Дистанции были разные – от 100 м до 10 км.
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Фото: nadya_dodon, myroslava_ulianina, solovey.victoria
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