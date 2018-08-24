День независимости Украины 2018: главные события года

Сегодня Украина отмечает 27-й год независимости. За это время в стране произошло много значимых исторических событий. Щедрым на них был и последний год. Факты ICTV собрали наиболее весомые положительные и отрицательные даты, которыми отметилась Украина с момента прошлого Дня независимости.

День независимости Украины 2018 стал поводом для спецпроекта Фактов ICTV, который рассказывает о 2 негативных событиях, явлениях или личностях, и 7 положительных.

7 положительных событий в Украине

Последние 365 дней отличились большим количеством изменений. Верховная Рада приняла ряд важных законов, среди которых создание Антикоррупционного суда и изменения в формировании политики национальной безопасности. Страна провозгласила курс на создание единой церкви, а в медицине началось реформирование. Поэтому дальше вспомним наиболее значимые события.

Новые стандарты образования

5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании. Документ предусматривает создание трехуровневой школы: обучение в начальной продлится 4 года и вводится уже в 2018 году. Базовое среднее образование (гимназии) продлится 5 лет и вводится с 2022 года, профильное среднее образование – 3 года (лицеи и учреждения профессионального среднего образования) и заработает с 2027 года.

Так же будет три формы обучения. Они делятся на формальную (официальное повышение уровня образования), неформальную (тренинги, кружки, курсы) и информальную (самообразование).

Школа станет профильной, а ученики будут выбирать, учиться им в академическом лицее или в профессиональном колледже. Благодаря этому исчезнет необходимость изучения предметов, которые в профессиональной деятельности человеку не понадобятся.

Украина на Играх Непокоренных

30 сентября 2017 года впервые наше государство приняло участие в международных соревнованиях для раненых ветеранов и участников боевых действий. Учитывая большое значение реабилитации бойцов в нашей стране, участие в соревнованиях было важным шагом для Украины.

Дебют в канадском Торонто выдался для Украины более, чем удачным. Наша сборная получила 14 медалей. Из них 8 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых. Награды украинские бойцы получили в таких дисциплинах, как плавание, бег, гребля на тренажере и стрельба из лука.

Масштабный обмен пленными

27 декабря 2017 года прошел единственный в прошлом году обмен пленными. Боевики отдали Украине 73 пленных. Взамен должны были получить 306 человек, но 43 человека отказались ехать на оккупированные территории.

Домой вернулись военные и гражданские пленные террористов. Среди них – историк Игорь Козловский, ультрасы Зари Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров. Подростки, которые критиковали оккупационную власть, были осуждены боевиками за якобы шпионаж.

Об обмене с боевиками до последнего почти ничего не было известно. Лишь накануне Нового года близких пленных пригласили в столицу и уже, когда пленники попали к украинской стороне, сообщили радостную весть.

Зимнее золото

18 февраля 2018 года украинец Александр Абраменко на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане завоевал золотую медаль во фристайле в воздушной акробатики. В третьем финале он набрал 128,51 балла. Золото Абраменко стало единственной медалью Украины на Олимпиаде в Южной Корее.

Победа украинца стала первой в фристайле для страны. Ценность золота еще и в том, что отечественным спортсменам редко удается покорить пьедестал победителей. За всю свою независимость Украина положила в свою копилку лишь три зимних олимпийских золота.

Javelin для украинской армии

1 марта 2018 года минобороны США сообщило, что Госдеп одобрил предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов на сумму 47 миллионов гривен. Помощь включает 37 пусковых установок, 210 ракет к ним, и тренировочные комплексы. По условиям поставщиков, оружие Украина должна использовать только в оборонных целях.

Первые поставки летального оружия прибыли в апреле и значительно улучшили оборонный потенциал Украины. По сообщениям Генштаба, в июле отечественные военные уже прошли необходимое обучение и были готовы к использованию зарубежного оружия.

Ryanair в Украине

23 марта 2018 года крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы объявила о начале полетов из Украины. Самолеты Ryanair будут осуществлять рейсы из Борисполя и Львова. Полеты в 6 европейских стран начнутся в конце октября этого года.

Глава Ryanair Майкл О’Лири анонсировал, что это лишь первые направления в Украине. В планах – рейсы из Одессы и других украинских городов. А средняя стоимость билета на начальных порах составит 10 евро, а позже – 40.

Финал Лиги чемпионов

26 мая 2018 года в Киеве на стадионе Олимпийский состоялся финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 2017-2018. Событие привлекло около 20 тысяч иностранных болельщиков в украинскую столицу.

Результатом игры стала победа испанского Реал Мадрида над английским Ливерпулем со счетом 3: 1. Футбольные фаны запомнят матч, как первый в новейшей истории, когда один клуб (Реал) выиграл чемпионат 3 раза подряд.

А украинцев финал Лиги чемпионов удивил иностранными болельщиками, часть из которых жила и праздновала футбольное событие под открытым небом в центре Киева.

Негативные события

Не только радостные страницы были в украинской истории за последний год. Несмотря на то, что боевые действия на Востоке Украины не прекращаются, а вопрос возврата Крыма не трогается с мертвой точки, больше всего поразили страну события в ее мирной части.

Взрывы в Калиновке

26 сентября 2017 года в селе Калиновка Винницкой области загорелся склад с боеприпасами. Вследствие многочисленных взрывов и пожара пришлось эвакуировать 3 населенных пункта и 30 тысяч местных жителей.

Пожар в одном из крупнейших арсеналов оружия Украины уничтожил тысячи тонн боеприпасов. Убытки от него составили более 50 миллионов гривен, разрушили 5 домов и повредили еще почти полторы тысячи.

За два месяца военная прокуратура назначила штраф в 2 с половиной тысячи гривен офицеру, который отвечал за пропускной режим на территории склада. По версии следствия, из-за его халатности работники частного предприятия пронесли легковоспламеняющиеся вещества на территорию подразделения с боеприпасами.

Харьковское ДТП

18 октября 2017 года в Харькове произошла страшная авария, которая поразила всю страну. Поздно вечером внедорожник Lexus влетел в толпу людей, стоявших на остановке в центре города. За рулем автомобиля оказалась 20-летняя Елена Зайцева, дочь местного бизнесмена. Тогда в результате аварии погибли шесть человек, а всего машина сбила 11 людей.

Адвокаты виновницы ДТП затягивают судебный процесс как можно дольше, при этом пытаясь смягчить приговор для Зайцевой. Сейчас она находится в харьковском СИЗО, а доктора-нарколога, которая сделала вывод, что виновница аварии могла быть под действием наркотиков в момент столкновения, разыскивает полиция.

Как видим, последний год был для Украины насыщенным. И сегодня, в День независимости, остается надеяться только, что в следующем году радостных событий окажется больше, чем отрицательных.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк