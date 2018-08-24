День независимости Украины 2018 (ОНЛАЙН)

День независимости Украины в 2018 году традиционно отмечают 24 августа. В этот день нашему государству исполняется 27 лет.

Празднование Дня независимости Украины 2018 и парад в Киеве Факты ICTV покажут в онлайн-трансляции в видео и текстовом формате.

В 1991 году Верховный Совет Украинской Социалистической Республики принял Акт провозглашения независимости Украины.

С тех пор, по случаю праздника, на центральной улице Киева проходит традиционный военный парад.

В 2018 году украинцам на параде, который начнется в 10.00 на Крещатике, покажут новую и модернизированную технику. Также участие в военном параде ко Дню Независимости примут 18 подразделений из других стран.

С обращением к нации выступит президент Украины Петр Порошенко. К слову, глава государства поздравил украинцев с Днем государственного флага.

Отметим, что в связи с праздником украинцы будут отдыхать три выходных подряд – с 24 по 26 августа.

Будете смотреть парад на День независимости? Да, по телевизору

Конечно, пойду на Крещатик

Он вообще не нужен

Нет, не буду Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

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К слову, в Киеве 24 августа во время проведения торжественных и праздничных мероприятий движение транспорта будет ограничено.