День независимости Украины 2018 (ОНЛАЙН)

День независимости Украины в 2018 году традиционно отмечают 24 августа. В этот день нашему государству исполняется 27 лет.
Празднование Дня независимости Украины 2018 и парад в Киеве Факты ICTV покажут в онлайн-трансляции в видео и текстовом формате.
В 1991 году Верховный Совет Украинской Социалистической Республики принял Акт провозглашения независимости Украины.
С тех пор, по случаю праздника, на центральной улице Киева проходит традиционный военный парад.
В 2018 году украинцам на параде, который начнется в 10.00 на Крещатике, покажут новую и модернизированную технику. Также участие в военном параде ко Дню Независимости примут 18 подразделений из других стран.
С обращением к нации выступит президент Украины Петр Порошенко. К слову, глава государства поздравил украинцев с Днем государственного флага.
Отметим, что в связи с праздником украинцы будут отдыхать три выходных подряд – с 24 по 26 августа.
Будете смотреть парад на День независимости?
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К слову, в Киеве 24 августа во время проведения торжественных и праздничных мероприятий движение транспорта будет ограничено.