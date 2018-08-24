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Москву остановит объединенная позиция цивилизованного мира – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что остановить агрессию России сможет объединенная позиция цивилизованного мира с лидерством США.

Об этом он сказал во время встречи с советником американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, пишет 112 Украина.

– Москву не остановят футбольные чемпионаты, не остановят свадебные танцы, не остановят подарки газовых потоков. Москву остановит объединенная мощная позиция цивилизованного мира с глобальным лидерством наших партнеров США, – сказал он.

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Вместе с этим Порошенко выразил благодарность за санкции, введенные Америкой против РФ, и за Крымскую декларацию.

Ранее сообщалось, что до начала осенней сессии Рады президент предложит законопроект, закрепляющий в Конституции курс евроатлантической интеграции Украины.

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