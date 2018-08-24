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Непогода в Ивано-Франковской области: ливни затопили Яремче

Из-за сильных ливней город Яремче затопило.

Негода

Город Яремче (Ивано-Франковская область) затопило из-за сильных ливней, сообщает местное издание Версії.

На улицах текут реки грязной воды, а на дорогах образовались пробки.

Кроме того, в городе выпал град.

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Непогода в Ивано-Франковской области: ливни затопили Яремче / 7 фотографий

Читайте: Ветер валил деревья и срывал крыши – непогода на Закарпатье

К слову, в выходные, 25 и 26 августа, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Лишь на западе возможны дожди и грозы.

Фото: Версії, WestNews

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