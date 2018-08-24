В сети появились снимки военного парада, который 24 августа проходил в центре Киеве к 27-й годовщине Независимости.
Фото опубликовал Информатор.
В параде принял участие 4500 военнослужащих разных родов войск при 250 единицах техники. По Крещатику проехали танки, системы залпового огня, самоходные установки, десантники и морские пехотинцы на БТР-ах, а также провезли американские комплексы Javelin.
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На параде собрались тысячи людей со всей Украины.
Парад ко Дню независимости с высоты птичьего полета / 4 фотографии
Напомним, Факты ICTV следили за парадом в Киеве в режиме онлайн.
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