Парад в Киеве на День независимости 2018 (ОНЛАЙН)

Военный парад ко Дню независимости на Крещатике и Майдане Независимости в Киеве начнется в 10.00.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил всех киевлян 24 августа прийти на парад на Крещатике по случаю Дня независимости.

На параде будут представлены 250 единиц военной техники, в мероприятиях примут участие 4,5 тысячи военнослужащих. Всего по Крещатику пройдут 24 парадных расчета, представляющие подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других формирований, выполняющих задачи по охране и обороне Украины.

Во время парада в День Независимости впервые публично представят новый транспортный самолет Ан-178. Также ожидается презентация новых образцов вооружения и военной техники, созданных отечественным ОПК.

Следить за парадом можно будет на Фактах ICTV в режимах видео и текстовой трансляции.

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К слову, в Киеве 24 августа во время проведения торжественных и праздничных мероприятий движение транспорта будет ограничено.

Фото: УНИАН