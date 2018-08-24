После парада на станции метро Крещатик возник коллапс из-за наплыва пассажиров

24 августа много людей пришли в центр Киева посмотреть на военный парад ко Дню независимости. После его окончания все сразу же устремились на метро Крещатик и это спровоцировало коллапс в вестибюле станции и у турникетов.
Об этом сообщает Информатор.
У входа в станцию образовались огромные очереди, а чтобы справиться с большим потоком людей сотрудникам метрополитена пришлось поставить у турникетов специальную кассу-копилку, куда люди бросали купюры по 8 гривен и проходили на перрон. Кассу-копилку используют в метро во время большого наплыва пассажиров. Емкость опечатана, из нее невозможно вытащить деньги. Их изымают сотрудники метро и вносят в кассу.
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Уточняется, что сразу после парада станция Майдан независимости была закрыта на вход и выход, потому у людей не оставалось другого варианта, кроме как идти на Крещатик.
К слову, Факты ICTV собрали наиболее весомые положительные и отрицательные даты, которыми отметилась Украина с момента прошлого Дня независимости.
Фото: Информатор.