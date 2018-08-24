Порошенко поздравил украинцев с Днем независимости

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с 27-й годовщиной независимости страны.

Об этом он написал в своем аккаунте Facebook.

– Свобода, Воля и Независимость никогда не давались Украине легко. И хотя сегодня за право быть независимыми мы платим высокую цену, защищая нашу Родину от агрессора, мы – сплоченная несгибаемая нация, независимая европейская держава, единая неделимая Украина, о которой веками мечтали поколения украинцев-борцов за свободу нашей страны. С 27-й годовщиной Независимости Украины! – написал он.

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