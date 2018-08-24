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Порошенко решил закрепить в Конституции курс Украины на ЕС и НАТО

До начала осенней сессии Рады Порошенко предложит законопроект, закрепляющий в Конституции курс евроатлантической интеграции Украины.

Україна НАТО

Президент Украины Петр Порошенко намерен до начала 9-й сессии Верховной Рады внести законопроект, который закрепляет в Конституции курс евроатлантической интеграции страны.

– Я буду настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО. Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. И до открытия осенней сессии Верховной Рады, которая запланирована на 4 сентября, будет зарегистрирован соответствующий мой законопроект, – сказал глава государства, выступая в пятницу на военном параде в центре Киева по случаю 27-летия независимости Украины.

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Он подчеркнул, что политики будут делать все “днем и ночью”, чтобы его принять.

Напомним, Факты ICTV следили за парадом в Киеве в режиме онлайн.

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