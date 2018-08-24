США готовы сотрудничать, чтобы предотвратить вмешательство РФ в выборы в Украине

США готовы сотрудничать с Украиной, чтобы предотвратить возможное вмешательство РФ в выборы.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Америка готова сотрудничать с Украиной, чтобы предотвратить возможное вмешательство России в выборы в 2019 году, сообщает УНИАН.

По его словам, возможное вмешательство в выборы обсуждалось с президентом Петром Порошенко и представителями по вопросам безопасности обеих стран.

Болтон добавил, что предостерегал Россию от вмешательства в выборы в Соединенных Штатах, в Украине или любых других странах.

– Мы публично обсуждаем в Вашингтоне некоторые шаги, которые употребляем для предотвращения вмешательства в выборы со стороны России и других стран – Китая, Ирана, Северной Кореи, – сказал советник по нацбезопасности.

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К слову, из-за санкций США против РФ один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил примерно 5 миллиардов швейцарских франков ($5 млрд), связанных с Россией.